Incendio forestal en Chimbarongo provoca interrupción de fibra óptica

– Esto luego que el concejo municipal aprobará la adjudicación del proyecto que renovará Paseo Independencia dentro de las novedades incluye además baños públicos subterráneos, soterramiento de cables, paisajismo e iluminación. Campos y Estado pasarán a ser paseos semipeatonales. Cuyas obras comenzarán en el mes de abril.

Gina Pérez

Fotos: Marco Lara /Héctor Vargas

De a poco se concreta la mayor remodelación de los últimos 20 años que se llevará a cabo en el casco histórico tras aprobar por parte del concejo municipal la adjudicación del proyecto que renovará Paseo Independencia el que tiene como propósito revitalizar el centro de la ciudad. De esta forma se remodelará y rediseñará el paseo Independencia e incluye baños públicos, y dos nuevos paseos semipeatonales en calle Estado y Campos entre Cuevas e Independencia con soterramiento cables, paisajismo e iluminación.

De esta forma el impacto producirá una nueva vida al centro de Rancagua y que cambiará por completo el rostro. Las gestiones se hicieron desde hace seis años atrás y tiene muy contento al alcalde de la comuna de Rancagua, Eduardo Soto y al equipo de profesionales liderados por el director de Secplac, Raimundo Agliati, quien destacó que el proyecto es de gran envergadura “Lo que ahora estamos adjudicando es la renovación completa del eje Independencia que va desde la Plaza Los Héroes hasta la avenida San Martín”, destacó Agliati.

Cabe destacar que el proyecto considera nueva iluminación, árboles plantados en el suelo y que aseguren sombra, nuevos kioskios y mobiliario urbano así también pasto a nivel de piso un cambio total resalta el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto quien además aprovecha de agradecer la confianza

desde la Subdere que entregó los recursos “son sobre los 4 mil millones de pesos, correspondientes a un convenio edilicio de fondos reembolsables con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).Es muy importante que la ciudadanía sepa que aquí hubo una selección desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) donde nosotros como municipio postulamos y calificamos esto tras cumplir con una serie de exigencias, luego de ello logramos que nos otorgarán recursos rembolsables que permitirá realizar una gran obra y luego una vez concluidas nosotros pagaremos en cuotas anuales” destacó la autoridad comunal.

REMODELACION TOTAL

De esta forma se remodelará completamente el paseo Independencia y se sacará todas las baldosas del paseo, el mobiliario urbano, y permitirá mejorar arquitectónicamente el actual sistema de iluminación, y actualizar el sistema de televigilancia. En sí es una transformación del paseo en un lugar más agradable por los próximos veinte años “Esto fue un trabajo con mucha participación con la ciudadanía y dentro de ello se señaló siempre la carencia de baños públicos por lo tanto que el proyecto los contempla en el sector de Independencia con Campos y serán subterráneos”, adelantó el edil.

Cabe destacar que el proyecto contempla cambios desde el paseo Independencia desde la plaza hacia San Martín, y también transforma las arteria Campos en semi peatonal entre calles Independencia y Cuevas entendiendo que las veredas son muy angostas y actualmente puede verse que las personas caminan por las calzadas de vehículos “allí se ha pensado transformar con mobiliario, vegetación y así permitir más vida y espacio para la gente y resuelve además el problema de evacuación de aguas lluvias y se aprovechará de conectar con el colector de alameda” enfatizó.

Lo mismo ocurrirá con calle Estado desde Mujica hacia Alameda, transformándolo en semi peatonal, consultado por lo que significa esta gran intervención en el centro de Rancagua el alcalde manifestó que “siempre es complejo cuando se hace intervenciones grandes ya que no será algo rápido Ya que las personas quieren todo rápido e inmediato. Aquí se va a recuperar el centro una de las tareas importante que teníamos. Es la inversión más grande con recursos propios desde el municipio cuyas obras se harán por etapas se espera que comiencen a más tardar en el mes de abril y se prolongará por un año. No ha existido en la historia del municipio de Rancagua una inversión de esta naturaleza esto es un gran desafío por parte de profesionales del municipio y de distintas jornadas de participación de la comunidad” señaló. Finalmente, no descartó que podrían considerarse las piletas que existían antiguamente como también en transformar el área norte de la plaza para así conectarla con la Iglesia de la Merced entre otras novedades.