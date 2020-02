Municipalidad de Rengo : En marzo se conocerá si remoción de alcalde se hace efectiva tras denuncias de tres concejales

La autoridad descarta hechos como enriquecimiento ilícito y notable abandono de deberes, asegurando que la situación se debe a una especie de venganza de los concejales involucrados.

Fernando Ávila Figueroa

Desde hace aproximadamente dos años, los concejales de la comuna de Rengo, Flor Pino, Ulises Gonzalez y Julio Ibarra buscan la remoción de sus funciones del alcalde de la comuna de Rengo, Carlos Soto. Esto debido a que denuncian irregularidades como abandono de deberes y graves contravenciones a la probidad administrativa, lo que los llevó a que llegaran en su momento hasta hasta el tribunal electoral de la región de O’Higgins con los antecedentes.

Tratos directos que no se justifican, sumarios administrativos poco claros era arte de lo que denunciaban los concejales, proceso que comienza a llegar a su fin, ya que se espera que en el mes de marzo el tribunal electoral se pronuncie respeto a los antecedentes que entregaron los concejales.

Según lo expresado por el abogado que representa a los concejales, Ulises Gonzalez, Flor Pino y Julio Ibarra en este proceso de remoción, Rodrigo Flores, se está en la etapa de culminación de un proceso que se inició hace cerca de dos años, donde los concejales entregaron informes en los que se da cuenta de graves irregularidades. El objetivo es concretar el cese de funciones del alcalde de Rengo, y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años.

El proceso pasó por las etapas de demandas, contestación, incidentes, apelaciones, auto de pruebas, testimonial, llegando a su fin la causa, por lo que el tribunal deberá ahora determinar la resolución en un plazo de 15 días legales, y dictar sentencia en primera instancia. Según el abogado, independiente de las irregularidades que se hayan presentado en este proceso, varias de ellas se pueden caerse, sin embargo, aduce que hay hechos puntuales y concretos, en especial los informes de Contraloría, donde se aprecian contrataciones, licitaciones, acciones u omisiones de parte del alcalde que están probadas y que han servido de base para presentar la acción de los concejales.

El abogado sostuvo que los informes de Contraloría no fueron contestados en tiempo ni en forma, o si fueron contestados, no lograron salvar las observaciones sin hacer nada al respecto no cumpliendo lo que la Contraloría dice de poder subsanarlos, antecedentes que poseen los concejales para obtener un fallo favorable, con pruebas contundentes, creíbles y fidedignos, sin denuncias infundadas. “Puede que el alcalde haya subsanado las irregularidades, pero al momento que presentamos la demanda no estaban subsanadas”, dijo el abogado”.

Por su parte, la concejal, Flor Pino, dio a conocer que tras los alegatos se va tranquila y confiada, esperan que el Tribunal Electoral haga el trabajo que corresponde, teniendo una defensa clara, demostrando con hechos y documentación que están respaldados por la Contraloría.

Para el concejal, Ulises Gonzalez, la presentación de su abogado fue contundente, estableciéndose de manera clara y justificada los argumentos entregados, situación que lo deja tranquilo con miras al futuro y la remoción del alcalde. Misma opinión comparte el concejal, Julio Ibarra, quien sostuvo que se fundamentó la argumentación de la demanda y el notable abandono de deberes en el que habría incurrido el alcalde Soto, argumentado cada uno de los puntos.

ALCALDE SE DEFIENDE

En conversación con el alcalde, Carlos Soto, dio a conocer que la situación que vive se basa en mentiras, descartando que exista malversación de fondos, ya que ninguna de las acusaciones que se le hacen dicen relación con temas como enriquecimiento ilícito, desvíos de fondos, o temas que indiquen dolo, lo que se suma que no hay antecedentes de organismos del Estado que indiquen que ha cometido alguna falta.

Para el alcalde queda en evidencia que en el mes de julio del año 2018, solicitó que la concejala Flor Pino rindiera fondos del año 2008 por asistencia a cursos, pasando 10 años, entre ellos, un periodo donde no fue concejal, donde no se justificaban asistencia ni gastos. Ante ello solicitó que se justificaran dichos recursos, situación similar que según el alcalde afectaba al concejal Ulises Gonzalez, quien asegura que desde el año 2012 no había justificado ni rendido los dineros a los cursos a los que asistió.

Ante esto dice el alcalde, colocó los antecedentes en enero del año 2019 en el Juzgado del Crimen de Rengo, pidiendo la rendición de cuentas, asegurando que en el mes de mayo del 2019, los concejales debieron devolver el dinero al municipio. Esto según Soto origina la situación actual, donde se presenta una acusación contra el por notable abandono de deberes, creyendo que esto se trata de una especie de venganza y una vendetta de los concejales antes descritos.

Carlos Soto asegura estar orgulloso de su trabajo y de sus funcionarios, con un municipio eficiente y con números azules, creyendo que se le acusa de hechos insólitos como la no existencia de plano regulador en la comuna, siendo que por ejemplo, este fue aprobado por la propia concejal Flor Pino, con las respectivas enmiendas que se le han hecho, aprobadas por los propios concejales.

Carlos Soto, añadió que por ejemplo, sobre siete tratos directos por fondos en rehabilitación de la educación, confía en sus jefes de departamentos, asegurando que se hicieron licitaciones correspondientes, quedando siete proyectos desiertos, pero que la ley de compras públicas de forma excepcional autoriza los tratos directos, justificando estos tratos, los que en su momento, según el alcalde, fueron aprobados con la firma del concejal, Ulises Gonzalez.

Concluyó indicando que desde el año 2016 envían diariamente la información municipal a la Contraloría, con una política de puertas abiertas y mejoramiento internos que servirán como experiencia a otros municipios del país, lo que a su juicio demuestra la transparencia con la que se trabaja.