Mina Norte de El Teniente cerró el 2019 con hitos en seguridad y producción

-El área de Perforación y Tronadura de la Mina Norte terminó el 2019 sin accidentes y con récord en incorporación de área para la extracción de mineral. La clave para este logro estuvo en el trabajo en equipo.

El equipo de Perforación y Tronadura (PyT) de la Superintendencia Mina Norte de la División El Teniente, que integran Reservas Norte, Dacita, Pilar Norte y Panel RENO, más la incorporación de Recursos Norte, culminó 2019 con positivos resultados en materia de seguridad y de producción.

El hito principal es que no sufrieron accidentes de ningún tipo (con tiempo perdido, sin tiempo perdido o incidentes de alto potencial), pese a tratarse de una de las tareas más riesgosas de la minería subterránea y en general de la industria.

A ello se suman logros en perforación y récord en incorporación de área, faena fundamental para que la mina extraiga el mineral y cumpla con sus metas de producción.

«Creo que, en línea con lo que busca Codelco y El Teniente, acá se vivió a fondo la transformación en 2019, tanto en seguridad, producción y calidad», explicó Rodrigo Durán, jefe de Unidad Sub 6.

El aporte adicional de metros cuadrados de la Mina Norte (8% más que la meta 2019 y casi 19% más que en 2018), permitió que la Gerencia de Minas cumpliera su compromiso de incorporación de área, de 85.000 m2.

«Como Mina Norte aportamos con 42 mil toneladas de cobre fino adicional al cierre de 2019 y eso finalmente se tradujo en un buen resultado en términos de cobre fino», destacó Sebastián Carrasco, jefe de Perforación y Tronadura de la Mina Norte. «La incorporación de área ha sido relevada desde la Gerencia de Minas, ya que es parte del trabajo en equipo que da el pase gol para que extracción cumpla con su rol. Y siento que estuvimos a la altura y supimos responder», agregó.

TRABAJO EN EQUIPO

El jefe de Unidad Sub 6, Rodrigo Durán, destacó que el trabajo en equipo y la nueva mirada con que se afrontaron las tareas fueron las claves para los buenos resultados del área.

«Hicimos un trabajo con calidad, con disciplina operacional en los jumberos, con innovación en tronadura. Eso determina nuestros resultados, de los cuales el más exitoso es que no hayamos tenido accidentes con y sin tiempo perdido. Y eso se traduce en producción».

Algunos logros

Seguridad

· 0 Accidente (con tiempo perdido, sin tiempo perdido y de alto potencial)

Perforación

· Meta 2019: 250 mil metros

· Resultado 2019: 300 mil metros*

· Resultado 2018: 240 mil metros

*Equivalentes a la distancia entre Rancagua y Chillán.

Incorporación de área

· Meta: 38.600 metros cuadrados

· Resultado 2019: 41.900 m2*

· Resultado 2018: 35.200 m2

*Equivalentes a 5 canchas de fútbol.

-Leoncio Quezada, operador experto:

«Esto no sería posible si no fuera con todos los trabajadores involucrados. Y hemos visto un cambio de mentalidad en un área en que siempre se había hecho de la misma manera. Hoy mejoramos en seguridad y ello nos dio un plus al hacer un poco más en menos tiempo, con exposición al riesgo prácticamente eliminada».

-Franco Pisero, operador mina:

«El hito de este año es la transformación en la quemada de la batea. Gracias a una nueva estrategia de agregarle 17 tiros a los 24 iniciales por un mismo lado, se elimina el riesgo que se genera al dejar una cavidad sin fortificación. De esta forma no exponemos al trabajador a hacer el ‘tapado’ de madera o malla, eliminamos riesgos y, a la vez, avanzamos más».

-Omar Castro, operador tronadura:

«Tener una buena comunicación es importantísimo para lograr las metas. Hay que llevarse bien, apoyarse, conversar, escucharse y, sobre todo, cuidarse, ser compañeros. Se trata de una labor peligrosa, y las mejoras que hemos tenido son importantes porque se minimiza el riesgo. Y nos ayudan a estar más seguros, salir contentos y llegar a la casa bien».

-Pablo Ávila, perforador jumbo radial:

«Ha sido una transformación y una mejora en cuanto a seguridad y disponibilidad de equipo. Yo trabajo antes que ellos, con la perforación, y si bien estoy solo en la cabina, somos un grupo afiatado. Llegamos a tener 5 jumbos operando, lo que es un logro ya que siempre teníamos 3 o 2. Estoy orgulloso de pertenecer a este equipo».