Se realizó nueva entrega de 26 sillas de ruedas para vecinos de Rengo

Por Patricia Rojas Alarcón

Licenciada en Psicología

Directora de Carrera Universidad de Aconcagua, Sede Rancagua

Desde hace un par de años hemos escuchado que Chile envejece; esto significa que según las estimaciones el promedio de la edad de la población crece, disminuye la tasa de nacimientos y aumentan las expectativas de vida. Este escenario nos desafía a reflexionar y a planificar nuestras políticas públicas, pero además nos obliga a pensar cómo organizaremos nuestra cotidianeidad. Un refrán rezaba que “breve es la juventud y larga la vejez” la sabiduría popular nos advierte sobre el envejecimiento y cómo debería existir una preparación para que este largo período inevitable de la vida -al ser predecible e ineludible- sea una etapa que promueva el bienestar, la salud integral y la participación en la comunidad. En nuestro país, el índice de envejecimiento (es decir, el número de personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años) creció en el año 1992 de 22.3 a 56.8 en año 2017 (INE, 2017). Este indicador sociodemográfico no sólo aumenta de manera significativa, sino que debería alertar y desafiar al Estado (gobierno tras gobierno) para diseñar, implementar y fomentar políticas públicas que contribuyan y preparen las condiciones para la población longeva como una prioridad país. El Censo 2017 dio cuenta de que la población nacional de personas mayores de 60 años equivale al 16,2% de los habitantes y se estima que en el año 2050 este porcentaje alcanzará el 30,6%.



Entonces, ¿estamos preparándonos cómo país para enfrentar el envejecimiento de la mayoría de su población? ¿existe una discusión para organizar cómo viviremos estos años? ¿existirán desigualdades asociadas al envejecimiento desde una perspectiva de género? La primera y más básica condición debiera ser una pensión que garantice las condiciones materiales y asistenciales para enfrentar de manera digna esa etapa de la vida y no una frágil subsistencia o, peor aún, el riesgo de la precariedad o la pobreza desgarradora en una edad en la que evidentemente ya se cuentan con las mismas fuerzas para enfrentar la vida. En este punto estamos de acuerdo -más allá de nuestras posturas políticas partidistas- que debe existir un compromiso de toda la sociedad en su conjunto para garantizar las condiciones que promuevan bienestar y seguridad social para todos los ciudadanos de la tercera/cuarta edad. No obstante, junto con discutir y acordar estas mínimas condiciones, deberíamos considerar que el envejecimiento no es una edad cronológica, sino una condición multidimensional. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud reemplazó la noción de envejecimiento saludable para comenzar a posicionar el concepto de envejecimiento activo, dado que el primero limitaba los alcances sólo a la salud. El Envejecimiento Activo enfatiza y promueve la participación de la población del adulto mayor en diferentes aspectos de nuestra vida social desde la funcionalidad física y el funcionamiento cognitivo pero en sincronía con otras variables psicosociales relevantes tales como bienestar, la participación social y la satisfacción con la vida (independencia, autonomía, etc). De este modo, el envejecimiento hoy por hoy no sólo es entendido sólo desde la perspectiva de la salud, (ausencia de enfermedades) sino de una más amplia que como sociedad nos demanda voluntades para crear y desarrollar condiciones, programas y trabajos que contribuyan a generar estos espacios para el bien común. Somos la sociedad en su conjunto quienes tenemos la responsabilidad ético-moral y legal de promover el envejecimiento activo y facilitar el empoderamiento y la inclusión psicosocial de un sector que aumenta en cantidad año a año.



De este modo, las personas envejecen en función de cómo han vivido, proceso dinámico y multidimensional, y que además considera como factor relevante la autopercepción del propio adulto mayor y la pertinencia de entender el envejecimiento en interacción con otras formas de desigualdad, discapacidad y dimensión de género (no hay que olvidar que a principios de los ’90 se comenzó a advertir sobre la feminización de la pobreza y la evidencia da cuenta que el envejecimiento no estaría ajeno a esa desigualdad entre hombres y mujeres).



Como sociedad debemos cambiar y avanzar a una nueva mentalidad sobre la vejez. El envejecimiento de la población es más que un cambio en indicadores sociodemográficos; es más bien una transformación en la forma en la que una sociedad se ve a sí misma y cómo desarrollamos entre todos y todas una sociedad más justa y democrática. Como Universidad respondemos a este desafío y de este modo, abrimos un espacio inclusivo donde la formación integral que promueve la participación y el aprendizaje durante toda la vida. Nuestro proyecto educativo se construye en la diversidad (etaria o generacional, género, etc) y reconoce la riqueza de esta dentro de la sala de clases y rescatando las experiencias y diferencias de cada uno que nutren el proceso formativo desde esta mirada ecléctica y transformadora. Estudiar, compartir, debatir, analizar, criticar, construir, dialogar y reír son factores protectores que estimulan el envejecimiento activo. Creemos que nuestra oferta académica se convierte en un recurso más que colabora en el desarrollo de los potenciales de los ciudadanos e impacta en la calidad de vida ulterior entregando los apoyos para acompañar la decisión de ingresar a la Universidad.



Cada uno de los directores de carrera de nuestra Universidad cuenta con numerosos ejemplos con rostro y nombre, dado que cada año recibimos más y más personas que retoman estudios interrumpidos o que cumplen el sueño de estudiar por primera vez una carrera universitaria después de haber cumplido varias etapas o roles propios de la adultez. Hace varios años, una de nuestras estudiantes después de más de 35 años de su egreso de la educación media se matriculó en la Escuela de Psicología, tomó la decisión con muchos temores y debiendo además enfrentar los prejuicios y dudas de su entorno cercano. Hoy es una de nuestras egresadas y nos sentimos orgullosos de participar de ese proceso no sólo formativo sino además de trascendencia personal.

La sociedad se construye entre todos y el aprendizaje a lo largo de toda la vida se suma como factor que promueve el envejecimiento activo. Como Universidad nos define el lema: un espacio abierto para todos y consecuentes con aquello, promovemos la educación en función del bienestar integral de las propias personas, sus familias y toda la comunidad, a fin de impactar en la calidad de vida de las personas mayores hoy y de las que lo serán próximamente.