De la Fundación para la Infancia Ronald McDonald : Con cómoda y moderna sala que acoge a padres que tienen niños hospitalizados cuenta el Hospital Regional

El verano es sinónimo de buen tiempo, vacaciones, playa, ríos, lagos y piscinas, pero algunas veces el calor puede jugarle una mala pasada a los más pequeños de la familia. Aquí van tips de cómo evitar esos potenciales problemas.

Durante los meses de verano los niños viven un período particular, debido a que los días son más largos, pueden disfrutar mucho más de la luz natural y de la libertad que da el calor para andar con ropa más liviana. El problema aparece cuando los niños menores de un año se enfrentan a temperaturas demasiado altas sin que los adultos a cargo tomen resguardos al respecto.

A saber, los golpes de calor pueden ser un gran problema para ciertos grupos de riesgo, dentro de los cuales están los niños menores de cinco años y, especialmente, quienes aún no cumplen un año. “Es necesario tener un cuidado especial con ellos en verano y período en que hay olas de calor, ya que sólo podemos ver su sintomatología sin que ellos puedan comunicarnos si tienen mucho calor o se sienten mal, para que –de esta manera- no sufran de problemas fisiológicos que no sólo pueden ser molestos, sino que peligrosos y potencialmente fatales”, afirma Paula Molina, químico farmacéutico de Farmacias Ahumada.

Según la Organización Mundial de la Salud, el verse expuesto a temperaturas mayores al promedio pueden comprometer la capacidad del cuerpo humano de regular su temperatura y, junto con ello, dar lugar a múltiples síntomas y patologías, entre las que cabe mencionar los calambres por calor, el agotamiento por calor, los golpes de calor y la hipertermia.

Para Molina, hay que estar muy alerta a los síntomas relacionados con los golpes de calor que “pueden ser mareos, vómitos, aumento de la temperatura corporal por sobre los 40 grados, dolor de cabeza y taquicardia, además de evidenciar una piel seca y muy caliente, fatiga y debilidad muscular, respiración superficial y rápida, o calambres musculares”.

Para evitar los golpes de calor es necesario que los niños de menos de un año se mantengan correctamente hidratados (con agua y no sólo con leche materna, en el caso de que sigan amamantando) y vestirlos de manera acorde a la temperatura ambiente. Además, jamás se les debe dejar solos en un vehículo, se debe evitar la exposición por tiempos prolongados a temperaturas muy altas o la radiación solar directa, pues todos estos factores elevan el riesgo.

¿Qué hacer si el niño sufre un golpe de calor?

En caso de que, lamentablemente, un niño sufra de un golpe de calor, es necesario actuar de manera rápida, pues esto lo puede llevar incluso a la muerte. El Ministerio de Salud viene entregando recomendaciones claras y permanentes frente a esta situación, señalando las siguientes medidas: