Graff moverá el tablero y realizará varias modificaciones para el lunes

El trasandino dijo esperar que los celestes firmen el próximo lunes su primera victoria en el torneo, y que espera se haga de la manera y forma en que han trabajado.

Ricardo Obando.

Sin unidades en la tabla, los deja con la obligación de sumar sí o sí el lunes frente a Santiago Wanderers. Y eso es lo que tienen muy claro en O’Higgins. Los celestes, que cerrarán la fecha en el estadio El Teniente, deben cosechar pronto, más cuando la cuenta de ahorro que se tenía de la temporada pasada se agotó.

En ese sentido, el portero Augusto Batalla sentenció que por estos días, “todos estamos con la misma inquietud de no poder sumar en la tabla. Si bien hay que estar tranquilos de que ésto recién arranca, nosotros necesitamos de los puntos y volver a la victoria, somos conscientes de que es así”.

Es más, para el formado en River Plate, la mentalidad para la tercera fecha es clara. Ir por lo suyo y conseguir los puntos. “Todos somos conscientes de que este partido hay que jugarlo con los dientes apretados y tratar de llevarnos una victoria”, agregó.

Junto con ello, el meta trasandino manifestó que analizando los partidos anteriores, “tenemos que minimizar el margen de error en general, y a partir de ahí crecer como equipo”.

LA MISMA IDEA

El profundizar en la idea que propone Patricio Graff, es lo que esperan aplicar el lunes por la tarde en el Mundialista. Para Batalla, la propuesta celeste es clara. “Intentamos ganar a través de una manera y una idea, pero hay que ganar. Nosotros somos conscientes de que este partido es para sumar los primeros tres puntos”, expresó.

De paso, el portero comentó que Santiago Wanderers es un equipo complejo para enfrentar, considerando sus características. “Viene haciendo bien las cosas desde hace un tiempo ya. Tiene delanteros potentes, rápidos, un medio campo firme y una defensa que sabe lo que hace. Nosotros intentaremos hacer daño con el balón y ser un poco más intensos que en estos dos partidos”, sostuvo.

Además, dijo que en su forma de jugar, los caturros “siempre tienen un referente como Lanaro o Enzo”, aprovechando así las bandas para entregar un centro o un balón con ventaja para esos ejes de ataque.

Finalmente, Batalla tuvo palabras para el momento del equipo. Al respecto, expresó que para “me da más bronca el no poder sumar de a tres a que me hagan goles”, y que “trabajo todos los días para que no ocurran los goles que me hacen”.

Cabe consignar que, al margen de la baja por suspensión de Roberto Cereceda, O’Higgins no tiene elementos menos para conformar la citación.