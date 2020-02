Carabineros detiene a 12 de los delincuentes más buscados en San Fernando, Santa Cruz y Pichilemu

En una breve conferencia el máximo persecutor regional explicó que comenzará a reunirse con cada uno de los encargados de las fiscalías locales para retomar su trabajo, no descartó pedir el retorno de casos emblemáticos como la investigación del Teatro Regional, entre otros.

Luego que la Corte Suprema desestimara ala remoción del Fiscal Emiliano Arias el año recién pasado que había pedido el fiscal nacional, Jorge Abbott, su defensa pidió la restitución del fiscal regional en su cargo, lo que fue accedido por la entidad nacional.

Y hoy fue el gran día de su regreso, donde cerca de las 9:00 horas el fiscal regional realizó una breve conferencia, donde señaló estar contento por volver a la cabeza de la institución persecutora local y que se tomará un tiempo de análisis para decidir su futuro.

Consultado sobre la rápida aceptación del fiscal nacional para aceptar su regreso, Arias explicó que “la medida es una consecuencia lógica, uno que piensa como abogado no había otra opción siendo el principal fundamente en su momento en mi contra era proceso de remoción y si desaparece este fundamento no son muchas las vueltas que hay que darle al asunto”.

El fiscal regional, expresó que se encuentra sorprendido por el apoyo que ha recibido por la comunidad y dentro de la fiscalía, también habló de su futuro y la posibilidad de dejar o no el cargo, “nunca he sido una persona aferrada a un cargo y creo que cuando los funcionarios públicos se aferran a los cargos es malo para el cumplimiento de su propia función. Ahora evidente lo que tengo que hacer es analizar cómo se encuentra la región y luego de conversar y comunicarme con cada uno de los funcionarios de la fiscalía tomar una decisión definitiva”.

Finalmente volvió a repetir su necesidad de recorrer personalmente las fiscalías locales agregando que el proceso le va a permitir tomar una decisión definitiva “en relación a la necesidad o no de mi permanecía en la institución, esto no es que yo quiera o no quiera. Que dependa de intereses de naturaleza personal, sino si es necesario que yo continúe o no al interior de la institución”. Aunque detalló que no se ha contactado con el fiscal nacional, ni con su equipo y que espera “tener una relación institucional como la que tienen con cualquier otro fiscal.”