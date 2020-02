O’Higgins sumó su primera victoria y festejó en casa

Pese a no jugar bien, el cuadro celeste logró imponerse sobre un corajudo Santiago Wanderers y así sacarse de encima una mochila pesada de no haber sumado puntos en las dos primeras fechas del Campeonato Nacional.

Ricardo Obando.

Le costó mucho, no solo porque no dominó las acciones, sino que también porque su propio nerviosismo apuntaló las variantes que Patricio Graff propuso en la semana de preparación.

Frente a Santiago Wanderers, y con el doblete de Roberto Gutiérrez, O’Higgins se impuso por 2-1 y se sacó de encima una pesada mochila de no haber sumado puntos en las dos primeras fechas del Torneo Nacional.

UN DURO COMIENZO

La primera mitad parecía se iniciaba con el pie derecho. Pese a tener problemas para controlar el juego, ya que la visita salió justamente a robar con intensidad en el medio y tratando de evitar los avances celestes, una acción de infortunio para los dirigidos por Miguel Ramírez, fue clave para la apertura de la cuenta.



En los 6’, una mano clara al intentar despejar, dio pie para que 120 segundos después -post revisión del VAR- Roberto Gutiérrez batiera sin problemas a Mauricio Viana para poner el parcial 1-0.



El tanto, parecía le entregaba tranquilidad al cuadro rancagüino para manejar el resultado, pero fue todo lo contrario. Se complicó en la salida, le costó hacer pie. Prácticamente el balón quemaba en los pies de los medio campistas.



Lo anterior implicó que la visita saliera a apretar unos metros más arriba para conseguir un rápido empate y lo logró. En los 16’, luego de un centro proveniente desde la banda derecha (tiro de esquina) no pudo ser despejado por parte de los defensores locales y Carlos Rotondi aprovechó el regalo para derrotar a Augusto Batalla con una espectacular tijera.



El empate, justo por lo que estaba pasando en el partido, hizo que O’Higgins desapareciera aún más del partido. Para Wanderers, el duelo se simplificó porque los dirigidos por Patricio Graff retrocedieron en su zona para hacer pie. En su propia casa, el “Capo de Provincia” parecía ser un forastero cauto esperando que los minutos pasaran rápido. Esto hizo que el escaso público que asistió la tarde de este lunes, reprobara el accionar del conjunto.



En lo que quedó de etapa, Batalla y Viana trabajaron en más de alguna ocasión, pero el marcador no se movió.

LO GANÓ METIENDO

En el complemento, y tras un café bien cargado, Graff determinó sustituir al uruguayo Castro por Matías Meneses. Con el canterano, que en la temporada pasada fue enviado a préstamo a Santiago Morning y que en la fecha anterior anotó en San Carlos de Apoquindo, buscó tratar de presionar por el sector izquierdo de la defensa caturra.

Claro está que, la idea costó se implementara, más cuando Santiago Wanderers no varió en nada lo que mostró en la primera parte.



En los 55’, el cuadro celeste al fin apareció en área rival. Un balón que robó Muñoz en terreno propio, le significó avanzar con rapidez para combinar con Sepúlveda y Gutiérrez, acción que finalizó con un tiro rasante del “Pájaro”, pero que salió desviado.



Posteriormente, en los 68’, una nueva acción de riesgo generada por Muñoz concluyó en un centro que conectó Matías Meneses, pero sin mayor puntería.



A esa altura del partido, el público vez que podía hacía ver su malestar por el mal juego de los locales, pero en el banco no había movimiento alguno para una segunda modificación.

Además, segundos después, Albert Acevedo proyecto en ofensiva conectó un cabezazo que pasó cerca del marco.



Ahora bien, en puerta propia, hubo riesgo. En los 70’, Batalla voló para evitar la conversión de Sebastián Ubilla que intentó con un lanzamiento de más de 40 metros.



Pero, como no todo tenía que ser tan malo, en los 80’ cayó el segundo tanto. Un centro que parecía intrascendente desde derecha a izquierda, encontró a Matías Meneses por el segundo palo que, en solitario, devolvió la gentileza para que en el área chica apareciera nuevamente Roberto Gutiérrez para poner su segundo personal y el 2-1 parcial.



A la postre, metiendo y sudando la gota gorda, el cuadro rancagüino cosechó su primer triunfo, sus primeros tres puntos y oxigeno para trabajar con calma a la espera de su próximo partido, que está fijado para el próximo sábado en el estadio municipal de La Cisterna frente a Palestino (17.30 horas).



Con los dos goles que anotó este lunes, Roberto Gutiérrez completó 126 goles en Torneos Nacionales. En 287 partidos, el “Pájaro” sigue acrecentando sus números como goleador.

Ficha del Partido

O’Higgins (2): Augusto Batalla; Diego González T.; Matías Cahais, Albert Acevedo, Antonio Díaz; Tomás Alarcón, Alejandro Márquez, Matías Sepúlveda; José Luis Muñoz (81’, Francisco Arancibia), Facundo Castro (46’, Matías Meneses), Roberto Gutiérrez (90’+2’, Matías Fracchia). DT: Patricio Graff.

Santiago Wanderers (1): Mauricio Viana; Luis García, Bernardo Cerezo, Juan Soto; Matías Marín (65’, Sebastián Ubilla), Juan Pablo Miño, Francisco Alarcón, Marco Medel, Carlos Rotondi; Nestor Canelón, Gustavo Lanaro (67’, Enzo Gutiérrez). DT: Miguel Ramírez.

Árbitros: Christian Rojas, Raúl Orellana, Carlos Poblete, César Deishler.

VAR: Juan Lara, Gustavo Ahumada.

Amonestados: Sepúlveda, Muñoz, Acevedo (OHI); Alarcón, Cerezo, Miño (SW).

Expulsado: 90’+9’, Enzo Gutiérrez (SW).

Goles: 1-0, 8’, Gutiérrez (P); 1-1, 16’, Rotondi; 2-1, 80’, Gutiérrez.

Estadio: El Teniente, Rancagua.

Público: 3.468 espectadores.