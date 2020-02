Trabajos de Avenida Kennedy y bloqueo de entrada Las Coloradas tienen en jaque a vecinos del sector norte

-Los residentes han debido sortear distintas alternativas para poder movilizarse a la fecha. Señalan que han sido afectados por las obras. Así también manifiestan sentirse aislados de la comuna y denuncian “inoperancia en el avance de trabajos”. A ello se suman diversos accidentes que se han registrado en la ruta travesía en el sector ex Shoping Punta del Sol.

Gina Pérez

Fotos : Héctor Vargas

Diversos accidentes se han registrado en el kilómetro 81, más conocido como sector ex Shoping Punta de Sol, uno de ellos ocurrió el pasado 22 de enero donde cuatro vehículos se vieron involucrados. Lo anterior estaría ocurriendo debido a una mala maniobra que estarían realizando conductores al no contar con la vía directa de acceso por Las Coloradas hacía Rancagua y con el fin de evitar tener que llegar hasta República entran por un paso no habilitado. Así lo consignan varios testigos y lectores que han denunciado tal situación a “El Rancagüino”. Al bloqueo de la entrada norte se suma además los trabajos de Av kennedy los que en marzo del 2020 cumplirían dos años desde que se iniciaron los cortes y desvíos de tránsito en el ingreso norte de Rancagua- en Avenida Kennedy entre calles Diego de Almagro y San Lorenzo y entre las avenidas Punta del Sol y Recreo-. Donde los residentes han debido sortear diversas alternativas de desplazamiento, haciendos uso de caleteras de servicio tanto oriente y poniente, siendo en sí tramos de transición y canalización, lo que a a juicio de los vecinos ha empeorado la situación.



“ESTAMOS AISLADOS”

“La entrada norte a Rancagua nos tiene aislado a todos y han ocurrido muchos accidentes debido a que las personas hacen malas maniobras y en vez de semáforo debiera haber una rampla creo que con eso se evitan accidentes en el lugar y que decir de las carreras clandestinas” señala Hérnan Oyarzún, dirigente del sector norte de Rancagua, perteneciente a villa Don Mateo quien ha participado activamente en reuniones que tienen que ver con la conectividad en el sector.



“Aquí esto se ha demorado maś de lo que se anunció, primero se dijo que el primer tramo demoraría ocho meses y hubo paralización de obras. Se ha hablado de tramos 1,2,3 y 4 pero más allá de eso si bien se entiende esuna gran obra. Aquí el tema es la falta de señalética, obras de mitigación y el aislamiento donde hemos hemos tenido que saber convivir en todo este tiempo que ya sumará en marzo dos años” indica el dirigente Oyarzún, ante la situación que tiene complicados a los vecinos del sector norte que agrupa varias villas de la comuna que ascenderían según cálculos que hacen ellos sobre los 5 mil habitantes.



“Más encima nos bloquearon la entrada norte donde los residentes se ven obligados a dar la vuelta a República o doblan arriesgando multas, accidentes, situaciones que al parecer a las autoridades no les interesa mucho. Y qué decir de los árboles, aquí no hubo estudio serio para su protección, se tapó el canal de regadio. Y por último no tenemos certeza de cuando se terminarán los trabajos ni los montos de inversión” agrega Oyarzún.



Opinión parecida tiene Carlos Medina presidente de la junta de vecinos de Villa El Sol “Esto nos da mucha dificultad sobre todo a los que trabajan en Santiago y deben acceder a ese sector tanto de ida o de vuelta hoy los vecinos se han aburrido de la situación y ya no dan la vuelta por República de Chile, estos trabajos se han demorado mucho y eso está deteniendo otra obra que es el paso sobre nivel de Tuniche que no ha podido comenzar, ya parecemos una micro ciudad pues estamos aislados de Rancagua” indica el dirigente vecinal.



“Aquí ha existido desorden. Un dia una vía tiene un sentido luego otro. Un ejemplo es Samuél Román un tiempo la pusieron en un sólo sentido hasta Tal Tal y de un día para otro es de dos sentidos. Hay pistas cerradas, luego la abren y ni siquiera emparejan los caminos. Los cambios son bastantes improvisadsos y eso nos hace sentir molestos” explica Medina.



En tanto, Edison Pincheira Presidente de la Union Comunal de juntas de vecinos de Rancagua plantea que es una área bastante amplia de afectación que comenzó a intervenirse de manera bastante desorganizada “recordemos lo que ocurrió con los árboles fue un daño grande y fue parte del costo de las obras. El número de accidentes que han aumentado en el sector del semáforo de Av Travesia con Punta Del Sol, en el tramo de intervención de Av Kennedy frente a Nelson Pereira, costado de Villa La Capilla son muestars de situaciones que debieron ser tomadas en cuenta para prevenirlas por parte de las autoridaedes o verla en el desarrollo y no se ha cumplido en dar obras de mitigación” explica molesto y preocupado Pincheira quien agrega que “ocasionalmente se ven operarios, se ven avances en algunas etapas. Hay días que paran las obras. La verdad es que se ve el sector norte como inconcluso. Hay desvios que demuestran improvisación. A nosotros se nos pidió la opinión es verdad en el principio, pero al ver lo que hoy ocurre uno asume que fue sólo para cumplir protocolarmente con los requisitos para postular al proyecto ya que de otra forma no se explica tanta inoperancia en el avance de los trabajos” indica Pincheira.



En definitiva los vecinos manifiestan sentirse aislados completamente y no estar siendo considerados en el costo de este desarrollo. “Es un trabajo que se habló de 980 días y eso significa que en septiembre de este año debiera estar terminado el trabajo completo y no vemos que eso se logrará ya que se ven trabajos en distintos puntos no hay un orden. Aquí se han afectado a los vecinos de hecho hasta la feria libre debió cambiarse de lugar. Claro todo desarrollo tiene costo pero esto nos tiene molestos y complicados y evidencia que están atrasados, no se ve un real desarrollo, los vecinos lo están pasando mal y es importante anticiparse al ingreso escolar”, manifestó finalmente el dirigente comunal.



Alcalde de Rancagua, Eduardo Soto : “No ha sido un proyecto fácil”



Consultado el alcalde de la Comuna de Rancagua, Eduardo Soto, por los trabajos de Avenida Kennedy y el acceso norte el que permanece cerrado aún la autoridad comunal explicó que es una obra de gran envergadura ya que es la creación de una ruta que será una doble vía con estándares distintos con pista exclusiva para locomoción colectiva, se aumentan cruces que serán semaforizados incorpora paisajismo, iluminación entre otros puntos “Me hago cargo de la preocupación de los vecinos que también es nuestra y que esperamos contar con el acceso norte prontamente. Esto es un contrato que establece plazos a septiembre de este año y es nuestra preocupación. Entendemos que hay muchas cosas, incorpora iluminación, semaforización, paisajismo. Pero indudablemente estamos apuntando a dar opciones a esta gran obra. No ha sido un proyecto fácil allí hay ductos de gas natural que abastece a la zona por lo que se ha debido adecuar a esas situaciones. Me interesa que a la brevedad esto esté habilitado es una preocupación de los vecinos y mía como alcalde”.