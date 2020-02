El jueves 5 de marzo comienza el Año Escolar 2020

Alexis Aravena

Fotos: Marco Lara

Durante este martes, se llevó a cabo la segunda jornada y final de la rendición de la Prueba de Selección Académica (PSU), tras la cancelación de la prueba en ciertos establecimientos a nivel nacional, por incidentes por el llamado a boicot de la prueba.

En la Región de O’higgins, sólo Pichilemu fue la localidad que debió realizar una nueva jornada de rendición de pruebas. Durante el día lunes, se rindió la prueba de Lenguaje y Comunicación y la prueba de Matemáticas en el nuevo establecimiento habilitado. Se trata del colegio Divino Maestro de Pichilemu, el cual debió albergar a los estudiantes de esa localidad y de Molina, comuna de la región del Maule. Durante la jornada, se registraron incidentes menores que dejaron a un menor detenido.

Durante este martes se vivió la segunda jornada, con la rendición de la Prueba de Ciencias, la cual contó con un fuerte contingente policial de alrededor de tres anillos. Cabe recordar que el colegio escogido, está apartado de la zona céntrica de la comuna, como medida estratégica en temas de seguridad.

El Teniente Coronel Luis Martínez, aseguró que el contingente policial comenzó el día sábado 25, con un plan de tres anillos de seguridad. Carabineros desarrolló sus servicios, de forma diurna y nocturna para asegurar el normal desempeño de la prueba.

“El día de ayer, la prueba se desarrolló con total normalidad. No hubo alteraciones al orden público, excepto en horas de la mañana, alrededor de las 11.15. Se realizó la detención de un estudiante, el cual comenzó a hacer desórdenes en la vía pública, pero no esto no impidió la rendición de la prueba con normalidad”, señaló Martínez.

El joven detenido es originario de la comuna de Litueche. Según el Teniente, el joven habría comenzado el flujo vehicular, por lo que debió ser detenido. Además, en el cuartel, le confiscaron un gramo de marihuana.

Sin embargo, el oficial, agradeció la ayuda de parte de los alumnos para la realización de la prueba con normalidad. “Hay que destacar la gran cooperación que tuvieron los alumnos. Esto nos facilitó mucho la entrada, ya que venían sin mochila, sin elementos que pudiesen entorpecer la entrada”, agregó.

Algunos de los alumnos que rindieron las pruebas, se mostraron conformes con el contingente de seguridad desplegado por Carabineros. Sin embargo, en el ámbito académico, los jóvenes, aseguraron que cada prueba tuvo cierta complejidad. Sin embargo, dan un balance positivo frente a las dos jornadas de evaluación.

Ricardo Pino

“No hubo disturbios. La prueba de ciencias, estuvo, al menos para mí, compleja. Mucha lectura. Pero pudimos dar la prueba perfectamente. Mucho contingente policial y no hubo problemas finalmente”.

Francisca Honorato

“En lo académico, las tres pruebas estuvieron muy complicadas. La de lenguaje fue de mucha lectura, textos muy largos. La de ciencias, tuvo lectura, pero demasiado complicada también y la prueba de matemáticas, tenía preguntas que eran fáciles, pero habían otras muy difíciles”