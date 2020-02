Los 138 años del Cuerpo de Bomberos de Rancagua

Alexis Aravena

Fotos: Marco Lara

Hoy martes 11, la Primera Compañía de bomberos de Rancagua esperará en vigilia. Se reunirán a las 21:01 para esperar las 12. Cuando llegue ese momento, los últimos bomberos ingresados, se trasladarán a la torre tradicional, con la que en épocas remotas se alertaba ante un incendio. Ese día, 138 campanadas serán tocadas por los años de vida de la institución.

Las tradiciones marcan la historia del Cuerpo de Bomberos de Rancagua que cumplirá 138 años el día miércoles 12, con distintas actividades y reconocimientos.

El nacimiento de la “Bomba O’Higgins”, está marcado por el gran incendio en el molino San Pedro. El gobernador de la época, Alejandro Morán Castellón, motivó a las personas para formación de la primera compañía, bajo tres pilares fundamentales: la disciplina, la lealtad y el compañerismo.

La compañía posee un montón de sucesos, anécdotas, historias, etc. Son muchos los personajes que han vestido la “verde cotona”. Por ejemplo el Alcalde de Rancagua, que fue posteriormente Alcalde de Santiago, Don Patricio Mekis.

“Bomberos paga para servir. Nosotros pagamos una cuota mensual y nos presentamos voluntariamente. Pero nuestro juramento en nuestra bandera, indicamos que desde ese momento que llegamos como voluntarios, pero desde ese mismo instante pasa a ser una obligación, es un deber”, asegura Freddy Bahamondes, Director de la Primera Compañía de Bomberos de Rancagua.

Actividades

El día 12, se realizará lo que se conoce como sesión solemne, a las 21 horas, en el salón de la compañía. En esa instancia, se le llevará el reconocimiento al bombero, por años de servicio. Recibir una medalla. Ese ese el pago, por 10, 15, 20 años de servicio.

El miércoles se le hace entrega de un reconocimiento a la primera antigüedad de la compañía y del cuerpo, la medalla por 75 años de servicio. Tiene 94 años de edad. Don Julio Méndez González. Asiste a las actividades con su bastón. “Es un ejemplo a seguir y que tuvo una trayectoria bomberil fenomenal. Fue comandante, fue capitán en nuestra compañía y entonces se mantiene presente y eso para nosotros es significativo”, señaló Bahamondes.

“Nosotros somos muy respetuosos de nuestros bomberos antiguos. Cuando yo entré, existía el saludo con todos, el bombero se pone de pie si es que está sentado porque está saludando al director. Es al cargo, no a Freddy Bahamondes como persona”, agregó.

Estallido Social

Con la contingencia presente en el país, bomberos ha enfrentado una mayor cantidad de servicios. El promedio anual, entre las ocho compañías era de 1500 servicios, lo cual se duplicó.

“En octubre, noviembre y diciembre, teníamos un promedio de por ejemplo, 300 emergencias y ahora tuvimos el doble”, asegura Juan Carlos Field Bravo, Presidente de Bomberos de la Región de O’Higgins.

Producto de la contingencia nacional, aumentó el combustible, las horas de circulación de las máquinas, la mantención, el desgaste de los voluntarios, lo que ha perjudicado el presupuesto del cuerpo de bomberos.

Lo que ocurre en el país, preocupa a Field por dos cosas. Uno, por el alza de lo que tenían como presupuesto, y porque la gente no ha respondido como respondió al principio.

“Nos trató con mucho cariño, cuando pasábamos a la emergencias, pero dentro de los fanáticos que están generando esta contingencia nacional ya nos han causado tres daños importantes a carros bombas”, señaló.

“Nosotros no tenemos nada que ver con política. Los cuerpos de bomberos de Chile tienen tres directrices claras. No somos políticos, no podemos profesar la política dentro del cuartel de bomberos, lo cual está estrictamente prohibido por reglamento”, agregó.

BALANCE

El Cuerpo de Bomberos de Rancagua, posee un presupuesto cercano a los 900 millones de pesos al año, donde los principales ingresos son por el contrato con Essbio, ya que bomberos capta socios, quienes aportan a través de sus cuentas, con el monto que los clientes decidan.

El dinero, se suma a lo entregado por la Municipalidad, por el gobierno y el dinero que obtienen por el arriendo de sus dependencias. Además, bomberos oficia servicios externos en todas las instalaciones para certificar la red húmeda, la red seca o el plan de evacuación.

“También poseemos una otec como Cuerpo de Bomberos de Rancagua, se llama Brie. Bomberos de Rancagua Instrucción Especializada. Es una otec que realiza capacitaciones”, comentó el también Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Rancagua.

Dentro de los grandes avances que se llevaron a cabo durante el año 2019, está la llegada de dos carros de última tecnología, que son unos carros ferrara americanos y carro porta escala, para la cuarta compañía.

Otro hito importante, fue la entrega de una casa