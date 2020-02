O’Higgins cuenta con la primera Cámara de Mujeres y Negocios

Ximena Mella Urra

Fotos: Nico Carrasco

La empresa de transportes Link Service, en el marco de su campaña “Un verano seguro en la conducción”, contó el pasado miércoles 22 de enero con la visita del director regional de Sernageomin, Antonio Muñoz; el seremi de Transportes, Hans González; el Gerente de Servicios de Codelco Chile, Daniel Cavada y Ingrid Ambiado, representante de Mutual de Seguridad. Dicha iniciativa se realiza todos los años integrando a la totalidad de conductores de buses de transporte de pasajeros que operan para la compañía minera mandante: Codelco Chile División El Teniente. En ella se abordan temas tales como la prevención y seguridad, el cansancio y la somnolencia de sus conductores, entre otros.

Cabe señalar que la empresa es integrante junto a diversos organismos del Consejo Regional de Seguridad Minera en la Región de O´Higgins (Coresemin). “Esto nos permite realizar un gran trabajo en equipo”, recalcó Antonio Muñoz, Director Regional de Sernageomin, una de las autoridades que llegó hasta las dependencias de Link Service para estar presente en esta actividad y saludar a este grupo de colaboradores. “Valoramos el aporte que ha hecho en general la empresa en la industria minera local, destacando con su trayectoria regional minera porque ya tiene una historia junto a la División El Teniente”, dijo.

“Cuando se presentan estas instancias de integrar avances y de sumar seguridad a las nuevas tecnologías, creando y abriendo entradas que te permiten dar espacios en el mundo laboral, los apoyamos como servicio público, especialmente en este tipo de campañas, insertas en una fecha estival sensible como es el verano y con condiciones de riesgo siempre latentes”, añadió Muñoz.

Antonio Muñoz, Director Regional de Sernageomin

La conocida Clave 14 al interior de la empresa, debe ser activada cuando el conductor no se sienta en las mejores condiciones para manejar, lo cual puede ocurrir en esta época del año cuando suben más las temperaturas y el descanso pleno se hace mucho más complicado. Uno de los conductores es Juan Carlos Valdes, quien lleva 18 años en la empresa, tiempo que nunca será suficiente para aprender en materia de seguridad. “Nos sentimos importantes-asegura- porque este es un trabajo especial y difícil. Nunca podemos descuidar la seguridad ni arriesgarnos a un accidente. Por eso la empresa siempre nos hace un continuo entrenamiento, por ejemplo, con charlas periódicas de seguridad, o apoyo y reacción en terreno ante cualquier situación que requiera un cambio de máquina”.

“Tenemos que ser responsables con nosotros mismos y de los pasajeros”, recalcó, por ello en Link Service siempre se les recuerda cómo combatir o qué hacer en caso de somnolencia, que por ejemplo puede ser una causa de accidente de tránsito. “Detrás mío van 44 familias que confían en mí y dependerá de si hago las cosas bien o mal. Además, tenemos la primera decisión frente a las condiciones de conducción y eso se respeta porque la seguridad de todos es la base”, indicó. “Si no me siento en condiciones de salir a manejar o seguir haciéndolo, ya sea por problemas de salud, de la misma máquina o porque me siento muy cansado, debo pedir la clave 14 y acuden en nuestra ayuda siguiendo el protocolo”, concluyó don Juan Carlos.