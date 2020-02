Acuíferos subterráneos: La apuesta más rápida para solucionar la sequía

Tanto Graciela Correa, gerente de la Federación de juntas de vigilancia de la región y Joaquín Arriagada, seremi de agricultura coinciden que es importante enfocarse en esta opción para administrarlos correctamente.

Para nadie es ajeno que la escasez hidrica ha llegado a niveles históricos. En nuestro país se habla que jamás se había vivido una sequía tan prolongada, según datos que se manejan ha durado más de 100 años y los efectos tangibles están a la vista pues ya cinco regiones del país se han visto perjudicadas, afectando a sus habitantes donde O’Higgins está incluido ya que sus 33 comunas están con decreto de escasez hidrica. Lo que hace un efecto negativo en la producción que la zona requiere abundante agua. Agua que no hay. Sólo un dato desde diciembre hasta la quincena de febrero es cuando se necesita del vital elemento. Esto, ya que en la región se produce harto frutal, viña, guinda, cerezos, duraznos, almendros.



“La preocupación nuestra es que está ocurriendo lo que señalamos hace diez años prevíamos por efecto del cambio climático y por la corriente de la niña eso nos da un ciclo de años secos que se ve asentuado por el calentamiento global y llevamos once años continuos de lluvias por debajo de lo normal y este año llevamos un 75 % de falta de agua de lluvia en el valle agrícola de la región” señala Graciela Correa, gerente de la Federación de Juntas de Vigilancia de ríos y esteros de la región.



En palabras muy simples la situación es muy compleja para O’Higgins ya que al no llover no hay recuperación de la naturaleza “partimos el año muy seco con muy poca nieve que se acabó antes por las alzas de temperaturas, eso nos lleva que no haya agua superficial suficiente en muchos sectores para sostener la demanda que la requieren la agricultura es uno de ellos”, afirma la representante.

“Hay sectores muy complicados en la región. Desde el punto de vista del riego está complicado y los canales están racionados, claramente eso ha significado que haya gente podido regar en un porcentaje pero nadie puede decir que ha regado al 100%” sin ninguna dificultad”.



Al ser consultada sobre dónde queda agua aún, declaró que “hay agua en las napas, hay verdaderos ríos y embalses subterráneos, pero no los conocemos, no hay suficientes datos e información como para administrarlos correctamente. Son la más rápida solución a la sequía, pero se requiere poner ciencia y tecnología a su servicio, para que no ocurra que en unos años más tampoco haya agua subterránea».



En esa línea apuntó que se necesita creatividad, urgencia, decisión y un actuar diligente para poder contar con obras que signifiquen inversión directa en infraestructura para almacenar agua por las diferentes vías posibles considerando las condiciones y necesidades de los territorios.



Es por eso que están esperanzados en los acuíferos y así poder administrarlos de buena forma es la preocupación que señala Correa ya que a su juicio es muy importante cuidar estos embalses de agua natural que están bajo nuestros pies y es importante hacerla perdurar “es la única agua inmediata que tenemos” ya que en comparación con los embalses estos últimos requieren una inversión tres veces mayor y tiempo “ nosotros hemos tenido por siglos años un embalse natural la cordillera y que ya está fallando ya que acumula nieve que no hay y por lo tanto eso quizás nos diga que debamos buscar zonas más hacia al valle para tener embalses y eso es más difícil ya que están pobladas con actividad productiva agricolamente, pero debemos tener acciones que no son baratas que nos son inmediatas y para eso hay que conversar luego para que la solución llegué rápido”, enfatizó.



Finalmente añadió que estaban intentando y hay voluntad para trabajar con las autoridades pero de igual forma señaló que “se necesita que la estructura y burocracia del Estado muestre una real intención de cambiar el ritmo a la burocracia del Estado sólo así se llegará de manera rápida la solución que tanto se necesita”.



PLAN DE RECURSOS HIDRICOS

Por su parte el seremi de agricultura, Joaquín Arriagada comenta que la sequía que se prolonga en la zona central y que ya lleva una década es una preocupación importante hoy y para ello encabezó un trabajo de planificación para un uso más eficiente del recurso hídrico, incorporando tecnología y estableciendo un plan de manejo para focalizar la inversión.



En esa línea explicó que que se presentó un plan a diez año que permitirá tener un destino con las inversiones del mundo agrícola en lo que tiene que ver con el riego. Y para ello se habla de $175 mil millones en 16 iniciativas que tienen un componente muy fuerte en obras de ingeniería, obras de riego -partiendo desde los embalses, recarga de acuíferos- pero también en sistemas de distribución de agua, en tecnificación de predios, de huertos y en educación de los regantes, constitución legal de los derechos de los regantes y asociaciones de regantes que componen la región “este trabajo ha permitido entregar un plan que va más allá de nuestro período presidencial pero que es de los agricultores; son ellos quienes van a exigir durante los próximos diez años que los distintos gobiernos ejecuten las distintas obras que compromete el plan”.



ACUÍFEROS : ALTERNATIVA DE EMERGENCIA

La Región de O’Higgins tiene gran superficie de acuíferos subterráneos que pueden ser recargados con la aguas que en un 50% van a dar al mar, para el posterior uso de estas, en la temporada de alta demanda hídrica. “Esta solución es de bajo costo y rápida implementación, por lo que se visualiza como una alternativa de emergencia viable para la región”, dijo el seremi.



Efectivamente se cuenta con 48 acuíferos subterráneos, los cuales existen técnicas que han sido probadas en otros países como Australia, Nueva Zelanda que ha sido la gran solución a la sequía en esos países y así lo explica en detalle la autoridad regional “nosotros viendo esas experiencias y hablando con expertos en la región consideramos que una de las soluciones más viables y rápida es la recarga artificial de esos acuíferos para ello se ha implementado un modelo piloto que ya está en Coltauco” comentó Arriagada el cual se encuentra en etapa de medición y observación para así generar ir implementando concursos en el tiempo que le permita a la asociación de agricultores ir haciendo este proceso artificial de acuíferos “es algo que le hemos dado mucha relevancia en el plan de recursos hídrico presentado hace unas semanas atrás y estamos trabajando en ello ya que nos parece que es un camino interesante y óptimo para enfrentar la sequía”. Respecto al Plan de Construcción de Embalses, cabe destacar que existen 26 que están priorizados a nivel nacional de los cuales dos son de la región: el Bollenar y el de Codegua, anexo a esto el embalse de Convento Viejo se están ejecutando obras para llevar agua hasta la comuna de Marchigue.



Y además se trabaja en una propuesta para establecer un Consorcio Tecnológico Estratégico del Agua en la Región de O’Higgins con propuestas de solución de mediano y largo plazo, en que participen la academia, juntas de vigilancia, organismos internacionales, centros de investigación y sector público.