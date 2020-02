O’Higgins comienza su preparación para enfrentar a Unión Española en El Teniente

El DT celeste comentó que tras un mal primer tiempo, enmendaron el rumbo para cambiar la historia de un partido que parecía distinta.

Ricardo Obando.

“Somos un equipo en construcción, vamos de menos a más, y esperamos que mucho más”. Estas palabras, señaladas por Patricio Graff tras la victoria de O’Higgins sobre Santiago Wanderers, dejan en claro que los celestes están aún en rodaje.



El triunfo frente a los caturros, los llenó de optimismo para seguir trabajando con mayor tranquilidad para poder encontrar el fútbol que gusta al DT.



Luego del lance jugado en el estadio El Teniente, Graff puntualizó que se vio dos tiempos muy distintos. Según dijo, “en el primero no podíamos agarrar el balón, perdíamos todas las segundas pelotas. Nos encontramos con un penal, nos empatan con un error nuestro en la marca, y en el segundo tiempo hubo otra actitud, otra intensión”.



Es más, recalcó que con el paso de los minutos, y con los cambios, “con la frescura de los extremos creo que lastimamos bastante”.



Eso dijo, dejó en claro que lo mostrado nuevamente en los segundos 45 minutos (al igual que en Santiago frente a la Universidad Católica, “realmente no es lo que uno quiere, quiere más, pero da tranquilidad para seguir trabajando”.



Junto con ello, el estratega indicó que pese a no jugar del todo bien, lo que importaba era sumar. “Ganamos, nos hicimos de tres puntos y teníamos que ganar. Creo que hicimos méritos, pero no de la forma en que queremos”, apuntó.



Una de las zonas que lo complicó, fue el medio terreno. En creación, Matías Sepúlveda se vio apagado en los primeros 45 minutos, y la consulta del porqué Ramón Fernández estaba en el banco no se hizo esperar en la conferencia de prensa. Al respecto, expresó que “Ramón tuvo dos partidos en que no me dejó del todo contento, y Sepúlveda medianamente empezó a crecer y si no lo respaldamos costará que empiece a crecer como futbolista. Generó, se asoció bien con los extremos en los segundos tiempos. Fue más provechoso cuando estaba lanzado, con un control hacia adelante y yo tendré que dar la vuelta para buscar dónde puede ser más beneficioso para el juego”.

UN AMBIENTE RARO

Es verdad, con escaso público en las gradas, el silencio y también las pifias se hacían notar. Sobre eso, Patricio Graff indicó que “era un partido difícil, había mucha presión, un ambiente raro, mucho silencio, todos pendientes de lo que iba a pasar”.



De ahí que, pese a que se ganó metiendo más que poniendo la pelota al piso, recordó que “terminamos en lo más fácil, el juego directo. Y no es cosa que me guste”.



Finalmente, el DT manifestó que espera que pronto se vea el O’Higgins que él realmente quiere, porque eso “lo que nosotros trabajamos, queremos es que sea lo más antes posible” y que “esperamos que en la próxima fecha seamos el equipo que nosotros queremos”.