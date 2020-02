Familias rancagüinas disfrutaron del regreso a la pantalla grande de Harrison Ford

Jefe de barra de 30 años, pasa por su mejor momento. Aquí nos habla de su carrera, sus experiencias y cómo es ser parte de uno de los concursos de coctelería más importantes del mundo, siendo el único finalista chileno de región.

Alexis Aravena

Fotos: Marco Lara

“Yo partí de abajo, partí siendo copero, después fui garzón, trabajé de guardia de seguridad, fui el encargado de las relaciones públicas y después fui escalando hasta entrar en bodega. Comencé a conocer los tipos de licores y los diferentes tragos, por lo que después sentí curiosidad por la barra”.

Así se presenta Ignacio Carmona, bartendender desde hace más diez años en distintos bares y discotecas Rancagua. Actualmente es el encargado de barra del Boreal Bar. Sin embargo, sólo hace cuatro años se dedica a la mixología, el estudio de las ciencias en las mezclas para crear cócteles.

Ha participado en varios campeonatos regionales y nacionales. El año 2019, ganó a nivel regional, siendo el actual campeón de coctelería. Además, obtuvo el tercer lugar en el concurso “La Coctelera Festival”, uno de los más importantes a nivel nacional.

Actualmente, Carmona está participando en un concurso que se llama Bacardi Legacy, uno de los más importantes a nivel mundial.

Historia

El bartender rancagüino, lleva diez años trabajando en la vida nocturna de la ciudad. De a poco comenzó a conocer los licores, lo cual llamó su atención. Ahí comenzó a servir destilados, bebidas, hasta que decidió entrar a estudiar y especializarse.

Hace cuatro años, está 100% comprometido con los campeonatos. El año 2019, fue especial porque logró obtener el tercer lugar nacional en La Coctelera Festival, el mayor festival de la especialidad que se hace en Chile. Además, logró el primer lugar regional en la misma categoría.

El bartender, pasó por un largo proceso, ya que debió enviar un correo con su receta al embajador oficial de Bacardí en Chile. Su cóctel, llamado “Unidos”, fue seleccionado entre 250 recetas. La semifinal, fue hace dos meses en Santiago. Obtuvo el primer puntaje y clasificó a la final, junto a dos bartenders capitalinos. Él es el único de región.

Carmona, quien además es preparador físico, se encuentra actualmente en la etapa llamada “Desafíos Bacardí”, los cuales constan de diferentes actividades, desde arreglar su cóctel, darle una identidad, inventar un hashtag, crear una red social asociada a su trago, darle marketing y publicidad, e incluso realizar una obra benéfica.

La final del concurso, será a mediados de marzo en Argentina. Se reunirán los finalistas de Chile, Argentina y Uruguay. El ganador de cada país, irá a una última instancia en Miami en el mes de mayo. El ganador, tendrá la corona global y automáticamente se convierte en el embajador oficial de la marca por un año, recorriendo el mundo replicando el cóctel.

El cóctel

El cóctel se llama “Unidos”. Para su elaboración, Ignacio, escogió ron Bacardí Reserva Ocho por las notas de cata. Nosotros teníamos para escoger, Ron reserva ocho o Bacardi carta blanca. El anfitrión, Bacardí Reserva Ocho para darle un plus. Luego, agregó un poco más de potencia, a través de un licor de café.

Para darle el equilibrio, le agregó juego de ciruela, sea natural u orgánica. Para lograr el dulzor, Carmona, le agregó almíbar de vainilla y finalmente albúmina, que es clara de huevo deshidratada y pasteurizada.

“Por los componentes que tenía la producción de Bacardi ocho y la historia, me inspiré y la mezclé junto con los procesos de mi vida. Puede ser la infancia, procesos familiares y cosas así”, comentó.

¿Cuál es tu sentimiento con la región?

Mira, primero que nada, yo cuando supe que iba por un buen camino en la coctelería, yo siempre dije que quería tirar la región para arriba. Yo puedo decir, que el año pasado, en el festival de la coctelería, yo me pude dar a conocer a mí como bartender y a la región, porque todos sabían que era de Rancagua. Aquí en la región, me han apoyado todos. Entonces una forma de compensar lo que han hecho por mí.

Tu me habías hablado sobre una obra benéfica, en qué estado está eso? ¿Cuál es tu idea respecto a eso?

Mi idea es hacerla con el cuerpo de Bomberos. ¿Cómo? Aún no lo sé. Pero tengo que pensarlo. Tendría que hacerla en conjunto, ojalá con la Municipalidad o con otra institución. De manera simple y concreta, el desafío sería que por cada compra de un Unidos, el 5% se va donado a la compañía de Bomberos a fin de mes, por ejemplo. O por dos meses o mitad de año.

También pensé en el Hogar de Cristo. Pero estoy en la disyuntiva, de elegir Bomberos o el Hogar de Cristo. Si puedo hacer algo más masificado, para mí sería mejor. Por lo mismo estoy en el proceso de golpear puertas.

¿Cómo te ha ido con eso?

La verdad es que me ha ido bien. De hecho, en los próximos días, me dedicaré a hacer un tour por todos los bares, dejando la receta, para que repliquen en cóctel. Ojalá con la condición de que separen un porcentaje para la obra benéfica a futuro. Todo eso se ve por sistema, por vale, entonces ahí no me podrían hacer el leso de cuántos sí y cuántos no.

¿En algún momento quisieras tener tu propio local?

Si, yo creo que es el sueño de cada bartender. Pero a mí me gustaría traer una experiencia nueva a Chile. Me encantaría traer un bar polinésico, pero en la playa. Se llama coctelería Tiki y si no me equivoco, en Chile, no hay bares que se dediquen 100% a este tipo de coctelería.

Otro sueño, que no es alejado, es ser instructor y formar mi propia academia. Porque si yo no tengo local, formaría a otras personas. La idea sería levantar la coctelería en lugares que no poseen tanta cultura con respecto al tema. Por ejemplo, a Rancagua le falta mucho aún.