Denuncias por presuntas desgracias aumentan durante el verano

Fernando Ávila F.



Destinos con mar son la principal elección en esta época debido a la posibilidad de refresco y relajación que aseguran a sus visitantes. Éste es el período en el cual se producen más denuncias por Presunta Desgracias a lo largo del país debido a diversos motivos, salida de clases de los niños, las vacaciones, la diversión y rebeldía, comienzan a fluir lentamente, como también lugares concurridos, playas, fiestas de verano, hacen que comiencen a aflorar los deseos de escape o libertad sobretodo en adolescentes.



Es probable que alguna familia pueda ser víctima de una denuncia por presunta desgracia, y para ello la Brigada de Homicidios Rancagua como unidad especializada, y las demás Brigada Territoriales presentes en la región de O´Higgins, son las encargadas de efectuar las primeras diligencias investigativas, siendo las primeras 24 horas fundamentales para el éxito de la investigación.



Es importante separar en dos grupos etarios las causas por denuncias por presuntas desgracias, el primero entre 0 y 8 años y de 9 a 17 años. Las causas en el primer grupo etario pueden ser el extravío momentáneo por concurrir a lugares de alta afluencia pública, playas, eventos masivos, descuido de los padres o tutor responsable del menor; en casos de tuición del menor, cuando uno de los padres, mantiene la tuición, por Juzgado de Familia y se produce un desacuerdo, el menor queda con uno de los padres, por más tiempo al que le corresponde, por tanto el padre afectado interpone denuncia por Presunta Desgracia; el extravío de Centros Comerciales, Grandes Tiendas o Malls, lugar en el que en época de festividades, se encuentran con gran afluencia pública, por lo tanto un descuido o irresponsabilidad de un adulto genera que se extravíe de manera momentánea un menor de edad y por último la madre o el padre se va con el menor y no da aviso oportuno a los cercanos de su decisión.



El segundo grupo etario va desde un rango entre 9 a 17 años, y sus causas probables pueden ser diversión, problemas de comunicación, el menor de edad no dio aviso oportuno a sus padres, de que saldrá a divertirse con sus amigos o se irá fuera de su sector de residencia a comprar, pasear, fiesta, reunión, etc.; el escape de un Hogar de Menores, la mayoría de las veces debido a la rebeldía o simplemente por deseos de estar con la familia en vacaciones, estos menores se escapan de dichos hogares, sin dar aviso oportuno a los encargados respectivos;, problemas de pololeo, los padres no aceptan que sus hijos mantengan una relación a tan temprana edad, por lo tanto los abandonos voluntarios son muy comunes en esta época del año; Vicios, tales como droga, alcohol y malas influencias, también son motivos de abandono voluntario de domicilio en este rango de edad, ya que están iniciando un período de probar todo aquello que los padres prohíben a sus hijos, es decir una manera de traspasar los límites; abandono voluntario, por embarazo precoz, violencia intrafamiliar, violación, abuso sexual de menores.

RECOMENDACIONES



-Tener muy claro, cuales son las prendas con las que viste el menor, zapatos, características de la prenda y colores, textura, marcas, polera o pantalones, calzado etc. Si fuese necesario sacar una fotografía antes de salir de casa.

Nunca perder de vista al menor de edad, debido a la capacidad de distracción de los pequeños en lugares concurridos, podría generar un inminente extravío.

Enseñar a los niños a una edad temprana, los números telefónicos y nombres completos de sus padres. Como también poner en su muñeca o en sus prendas de vestir o collar, los datos necesarios para poder ubicar al adulto responsable.

-Enseñar, como deben actuar los niños cuando no se encuentran con personas conocidas, deben quedarse en el lugar y demostrar cuales son las personas encargadas de la seguridad del recinto, con la finalidad de que no hablen con personas ajenas.