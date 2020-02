La importancia de usar protector solar durante todo el año

• Los departamentos de Infectología y de Calidad e IAAS prepararon una jornada de capacitación del Covid-19 y su eventual llegada a nuestro país.

Con el objetivo de preparar al personal del Hospital Regional del Libertador Bernardo O´Higgins (HRLBO) ante la posible llegada del coronavirus Covid-19, los departamentos de Infectología y de Calidad e Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (Calidad e IAAS) realizaron este miércoles 12 de febrero una masiva charla en el auditorio del principal establecimiento de salud de la región.



De acuerdo al director (s) del HRLBO, Dr. Carlos Bisbal, con la charla dictada por la médica infectóloga doctora Mildred Lima, “estamos dando cumplimiento a las directrices de la autoridad central de salud, el Minsal, para capacitar a todos los funcionarios del hospital, no solo a los de profesiones médicas. Todo esto como preparación para enfrentar lo que se nos pueda venir por delante, dada la relevancia que ha adquirido este problema, de acuerdo a la última información disponible”.



El nuevo coronavirus aparecido los últimos días del año 2019 en la ciudad china de Wuhan, y que el lunes 11 de febrero fue oficialmente nombrado como “Covid-19”, ha causado la muerte de más de 1 mil 100 personas y ha infectado a más de 45 mil.



La expositora de la charla, la médica infectóloga de los departamentos de Infectología y de Calidad e IAAS, doctora Mildred Lima, señaló que “estamos ante una emergencia de nivel internacional, y para ello hay que estar preparados ante la posible llegada de algún paciente con sospecha. También es importante reforzar todas las prevenciones estándar a nivel internacional”, indicó la profesional, agregando que “seguiremos reforzando diariamente los protocolos para estar preparados”.



Para finalizar, el director (s) del HRLBO llamó a la sociedad a estar preparados, pero en calma. “En Chile, al día de hoy, no hay contagiados. Se está haciendo un seguimiento activo de aquellas personas que ingresaron al país con antecedentes de haber estado en China, aunque estén asintomáticos respiratorios, y en el caso que los tengan, se tomarán las medidas. Por esto, no hay que alarmarse. Vamos a presentar los síntomas normales de resfríos, y se nos acerca el otoño, pero un resfrío no significa coronavirus”, concluyó el doctor Bisbal.