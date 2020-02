Los recuerdos Bomberos de Rancagua y Pichilemu tras el terremoto

El terremoto del 27 de febrero del año 2010, provocó un enorme daño en la comuna de Paredones, en lo que es vivienda, infraestructura pública, el edificio municipal, el que ya fue reconstruido y que actualmente estamos usando desde el año 2016.



Muchas viviendas de adobe del mundo rural fueron destruidas y poco a poco se han ido reconstruyendo. Todavía quedan temas pendientes, específicamente en la localidad de San Pedro de Alcántara, en nuestra comuna de Paredones. San Pedro, es considerada una zona típica del año 1974, por lo que hay muchas restricciones para reconstruir ahí. Muchas casas no han podido ser reconstruidas porque el subsidio eran muy bajos o los propietarios no se han interesados en hacerlo en los metros cuadrados ofrecidos.



Otro tema pendiente, tiene que ver con lo que muchas veces le comentamos a las autoridades y tiene que ver con el que la reconstrucción no sólo debe enfocarse en edificios públicos, viviendas y espacios públicos, sino también en la naturaleza. En el caso nuestro, tras el tsunami, la laguna de Bucalemu, que era navegable y preciosa fue rellenada por el mar con arena y sedimentos, lo cual no pudo reconstruirse o arreglarse. Actualmente hay una especie de charco, lo cual no es muy presentable. Pese a las múltiples cartas que envié a ministros y autoridades, nadie se hizo cargo de reconstruir a un nivel paisajístico.