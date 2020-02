Malloa: “En la práctica se entregaron la mayoría de los edificios patrimoniales”

Yo no creo que se haya recuperado el 100%. No tengo datos duros, pero si se ha reconstruido la mayor parte, porque hay que tomar en cuenta que existieron sectores donde no vivía nadie, por lo que no había nada que reconstruir. Pero en general, la mayor parte de las familias tienen casas, mediaguas, pero eso es posterior al terremoto. Quedaban pendientes algunas casas y que nosotros ayudamos a financiar con los dineros de la Sofofa, aprovechando lo de los incendios, ya que nosotros presentamos los casos y los dineros fueron invertidos correctamente.



Lo que va quedando es la recuperación de los corredores, fachadas y viviendas del casco histórico de la comuna. Pero también se han construido casas gracias a subsidios, ya que en ciertos sectores existían viviendas abandonadas.



Actualmente nosotros tenemos un proyecto, que es la recuperación de las fachadas y corredores del casco histórico. Finalmente sólo faltan ciertos detalles, pero en realidad las familias que vivían ya en este sector, rehicieron sus casas con subsidios y financiamiento regular.