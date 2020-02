Municipio de Olivar hace llamado a postular a la beca escolar 2020

Según reportó el Sistema Único de Admisión (SUA) del Consejo de Rectores, hubo 109 puntajes nacionales, casi la mitad que el año anterior, donde se registraron 211. En lo que respecta a la región, la información tal como fue el año pasado no se obtuvo de manera oficial. De esa forma, tras distintas fuentes “El Rancagüino”, logró dar con cuatro puntajes nacionales tres en matemáticas y uno en ciencias. Además de un puntaje máximo en ciencias. Liceo Oscar Castro, Instituto O’Higgins, Saint John e Instituto Inglés nuevamente fueron parte de la noticia que marcó la pauta de hoy.



Tras conocer estos resultados, los estudiantes deben ahora postular, lo que se extenderán hasta el viernes 28 de febrero a las 13:00 horas. Según datos oficiales entregados determinaron que este año se inscribieron 297.450 personas para realizar la prueba, pero solamente 243.445 la rindieron. Los resultados de la selección serán informados el lunes 9 de marzo, al mediodía, también en el sitio web del Demre.

Cristóbal Díaz Santelices, 850 Ciencias

“Es un logro gigante. Quería demostrar mis capacidades”

Egresado, del Instituto Inglés, establecimiento que lo albergó desde Kinder. Hoy es uno de los puntajes nacionales de la región. Cristóbal Díaz obtuvo 850 en ciencias, 820 en matemáticas y 735 en Lenguaje. Resultados que servirán para postular a Medicina en la U. Católica en Santiago. “Pusimos la alarma quince minutos antes y estaba en mi casa junto a mi familia y al ver el resultado salte, me emocioné y corrí a abrazar a mi padre” relata emocionado el joven que de paso es hijo del oftamólogo Rodrigo Díaz en Rancagua, al consultarle sobre lo que significa este logro señala “es un logro gigante. Quería demostrar mis capacidades y tener este puntaje en Biología es parte de mis metas a lograr aún falta y estoy muy feliz. Quiero estudiar medicina aún no tengo mucha claridad en la especialidad pero puede ser neurocirugía”.

Joaquín Alejandro López Soto, 850 matemáticas

“No esperaba este resultado”

Desde Primero básico en el Colegio Saint John, Joaquín López Soto obtuvo 850 en matemáticas, 811 en ciencias y 655 en lenguaje. Su opción es medicina en la Católica. Joaquín comenta que “No lo esperaba. La verdad es que cuando salí de rendirla estaba convencido de que me había equivocado mucho. No esperaba este resultado”. Al consultarle como fue el momento en que se enteró de los resultados -en la mañana de ayer- señala que “me desperté a las seis y media ansioso y cuando vi el resultado me puse a llorar con mi mamá, ya que la verdad no estaba confiado en que me iría bien”. Para hoy tenía previsto que viajaría a Santiago para ver opciones y así postular. Sobre el momento de la rendición y el proceso que se vivió en relación a la Prueba este año señaló que “la verdad estaba nervioso, por todo lo que se decía que podía ocurrir fue un proceso anormal, ya que no se sabía que ocurriría. Yo me preparé por dos años y hasta ese día no sabía si la rendiría”. En fin, el proceso parte del proceso está ya terminado y los resultados obtenidos son un gran premio a muchos sacrificios que realizó él junto a sus familia y hoy lo tienen muy contentos “estamos felices, somos una familia esforzada, personalmente sacrifiqué muchas cosas, fiestas, vida diaria y siento que hoy todo eso esfuerzo valió la pena” resaltó Joaquín.

Rafael Retamal Roldan, 850 matemáticas

“Es recompensa a mi esfuerzo y al de mi familia”

Rafael Retamal obtuvo puntaje nacional en matemáticas. El joven egresado del Liceo Oscar Castro,además obtuvo 837 en ciencias y 712 en lenguaje. Hoy con estos resultados está claro que que desea estudiar Ingeniería civil en matemáticas en la U. de Chile en Santiago. “Me preparé con preuniversitario el último año. Pero igual fue una sorpresa grata. Me encuentro de vacaciones y al despertar tipo 9 de la mañana ingresé a la página y vi los resultados” relata Rafael. Consultado la importancia de esto señala que “es recompensa al esfuerzo no sólo mío, sino de mi familia esto es para ellos también”. El futuro universitario no pierde la posibilidad de exponer que cree que si bien es necesario e importante que exista un proceso que filtre el ingreso a la universidad, opina que la actual prueba no es la adecuada.

Mario Nilo Pinto, 850 matemáticas

“La prueba no es perfecta, pero se puede mejorar”

Mario Nilo obtuvo 850 en matemáticas, 811 en ciencias y 765 en lenguaje. Egresado del Instituto O’Higgins hoy está claro que quiere estudiar medicina y especializarse en pediatría. Aún no postula pero está entre la U de Chile y la Católica para esta prueba se preparó bastante y sabía que obtendría sobre 800 puntos “me desperté a las 7,30 tomé desayuno tranquilo y luego vi los resultados. Siempre pensé que tendría buenos resultados aunque esperaba que fuera nacional en ciencias me sorprendí que fuese matemáticas. Mi mamá se emocionó” comenta el joven. Quien agrega que en relación a la prueba en sí cree que “siempre ha pensado que los resultados de la prueba es el reflejo del trabajo que se hace como estudiante. La prueba no es perfecta, pero se puede mejorar” comenta. Ahora Mario espera poder seguir los procesos de manera normal y adecuarse a lo que ocurra en el mes de marzo.

Fernanda Tudela, 850 ciencias

“Me sorprendió igual el resultado”

Fernanda Tudela rindió por segunda vez la Prueba de Selección Universitaria y obtuvo puntaje máximo en ciencias, 782 en matemáticas y 696 en lenguaje. Tales resultados la tienen muy contenta ya que esto le permitirá postular a medicina en la Universidad de Chile “Me sorprendió igual el resultado, sabía que me había ido bien pero no tan así”. En relación a la prueba en sí explica que siente que la prueba en sí no es un sistema justo “Debiera haber una prueba que mida más habilidades. Hoy la realidad es que quien no puede optar a una buena preparación no garantiza obtener buenos resultados y eso no es justo”, señala la joven. Por ahora la futura universitaria espera que todos los procesos para así poder cumplir su sueño de estudiar medicina.