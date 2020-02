Sin público visitante jugará O´Higgins con la U.

El defensor de O’Higgins señaló que esperan ganar el fin de semana, para demostrar que sí pueden jugar como Patricio Graff se los pide.

Ricardo Obando.

“Es un buen momento para dar un golpe de autoridad, para decir que acá estamos, que de una vez por todas empezar a mostrar el juego que el entrenador pretende y que más allá de que ya ganamos a Santiago Wanderers poder llevarnos una buena sensación de que el equipo jugó bien, de que fuimos sólidos en todas las líneas”.



Palabras que entregó en el Monasterio Celeste el defensor trasandino Matías Cahais. En los días previos al lance contra la Universidad de Chile del próximo domingo, en O’Higgins tienen claro que deben mejorar mucho para poder abrochar una victoria. La necesidad de ganar, los obliga a extremar esfuerzos para cosechar un segundo festejo en casa, una tierra que ya no es inexpugnable como en antaño.



Para Cahais, lo que buscarán el domingo es confianza, considerando que la irregularidad que han mostrado en las primeras cinco fechas del torneo los tiene ubicados de mitad de tabla hacia abajo en la clasificación.



“Necesitamos generarnos confianza con nosotros mismos” expuso, más cuando dijo que “estos son los partidos más lindos, es una realidad. Jugar contra un equipo grande, con mucha gente, en nuestra casa”.



Ahora bien, el ex seleccionado argentino, manifestó que el momento actual de la escuadra lo tiene complicado. “Lo que más me motiva ahora es tratar de salir de la situación en la que estamos, quisiera jugar mañana para sacarme la bronca y todo lo que tengo adentro”, comentó.



Ahora bien, sobre el rival -cuarto en la tabla con 10 puntos- el defensor central señaló que la U “tiene una gran mitad de cancha. Si nosotros logramos tapar el circuito, es difícil que le llegue el balón a los delanteros. Tienen muy buenos jugadores, de mucha jerarquía, tanto experimentados como jóvenes, pero desde mitad hacia adelante hacen mucha diferencia”. Y claro, si las diferencias que están obteniendo en mitad de cancha con el juego expuesto por Pablo Aránguiz y Walter Montillo, más el aporte goleador de Joaquín Larrivey.

SABER CUANDO ATACAR

Para Cahais, la irregularidad que se ha hecho presente en este arranque de campeonato tiene aspectos claros a mejorar.



Uno de ellos, dice relación a los instantes precisos en cuando avanzar hacia el área rival. “Hay momentos en que nosotros tenemos que discernir cuando atacar y cuando no. No podemos jugar el mismo ritmo de cuando no tenemos la pelota y de cuando la tenemos. Es una de las cosas en que estamos fallando”, dijo.



Es más, reconoció también que “hay momentos en los partidos en que hacemos las cosas bien que no terminamos de plasmar en el arco contrario, y otros donde estamos bien y nos convierten”.

Además, dijo esperar un buen encuentro para O’Higgins, ya que agregó que no hay que echarse a morir antes de jugar, porque “sería mucho más difícil pensar en que no hay calidad, no hay jugadores y no hay con qué”.



Eso si, finalmente apuntó que tiene claro la molestia de la gente. “Entiendo el descontento, porque el equipo no gana”, cerró.