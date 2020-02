¿Cómo se prepara el transporte en la región para el “Súper lunes”?

El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de O’higgins, en una actividad para hacer el llamado a la contratación de vehículos escolares autorizados para brindar este tipo de servicios, dio a conocer el plan para la contingencia que se llevará a cabo con el comienzo del mes de marzo.

Alexis Aravena

Fotos: Nico Carrasco

El Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Hans González, encabezó una actividad, llevada a cabo en el Paseo Independencia de Rancagua con el fin de brindar toda la información sobre la correcta contratación de vehículos escolares autorizados para brindar esos servicios durante la vuelta a clases y el fin de las vacaciones.

Sin embargo, al Seremi, se le consultó sobre los planes de contingencia frente a la llegada de marzo y al temido “Súper lunes”. Al respecto, la autoridad, enfatizó en las programaciones a través del sistema de semaforización, complementado con el sistema de monitoreo constante a través de la red de la Unidad Operativa de Control de Tránsito.

“Hemos generado las coordinaciones respectivas con los distintos municipios, las direcciones del tránsito y con otros servicios que también nos toca colaborar, para poder en el fondo enfrentar de mejor forma esta llegada”, señaló.

La autoridad, destacó la coordinación con las distintas municipalidades de la región para atender las necesidades y el flujo vehicular. Sin embargo, adelantó el difícil escenario por las obras que se están ejecutando en las distintas comunas de la región.

“Vamos a dar un ejemplo con Rancagua, con respecto a las calles que unen el centro de Rancagua y la Alameda. Los principales colegios que generan una mayor congestión sobretodo en las horas punta. Ahí nosotros vamos a tener un monitoreo especial. Nos está apoyando también en esa labor Carabineros y nuestros inspectores”, señaló.

Con respecto a Machalí, se destacó la imposibilidad de tener una Avenida San Juan expedita. “Hoy día no vamos a tener vías descongestionadas en San Juan porque todos conocemos cuál es la situación particular que afecta la conurbación. Hoy día se encuentran algunos trabajos que se encuentran en obra y no se encuentran a la fecha terminados”, agregó.

Sin embargo, Hans González, dio a conocer el aumento de la cantidad de accidentes en aquellos cruces con mayor carga vehicular. Principalmente el eje Alameda y aquellas calles que hacen llegar al centro.

“Aumentaron la cantidad de atropellos y cruces donde chocaron los vehículos por no respetar las condiciones del tránsito. Cuando la gente no ve que un semáforo no está funcionando, tiende a continuar la marcha. Al final del día, cuando regularizamos los semáforos, podemos controlar que haya un orden”, señaló.

Carabineros

El Teniente Coronel Patricio Tirado, subprefecto de los servicios de la prefectura Cachapoal, adelantó la existencia de dos días críticos en la región. El lunes 2 de marzo y el lunes de 9 de marzo.

“Sería el lunes 2 de marzo y el lunes 9 de marzo, debido a que los primeros colegios entran el 2, el 3 y el 5. El lunes 9, ya tendríamos la totalidad de los colegios funcionando”, señaló.

Sin embargo, Tirado, adelantó la planificación con las distintas autoridades regionales y nacionales para colocar oficiales en las distintas calles para lograr la fluidez de los desplazamientos vehiculares.

Además, el subprefecto, hizo un llamado a planificar los viajes para evitar grandes atochamientos.

“También hacer un llamado a la gente a planificar, debido a que vamos a tener colapsos en las vías que tenemos en estos momentos, sobretodo acá en Rancagua, Machalí, Carretera el Cobre, Miguel Ramírez, Avenida San Juan, ya que no dan abasto para la cantidad de vehículos existentes”, agregó.