Gobierno Regional entregó 28 vehículos nuevos a Carabineros

“El Consejo Regional nos aprobó cerca de 5 mil millones de pesos para financiar inversiones en la Región que van directamente a las pymes en las líneas PAR e IPRO. Los PAR son Programas de Apoyo a la Reactivación, donde vamos a apoyar con $5 millones por proyecto, con un cofinanciamiento de 25% que podrán utilizar en construcciones, compras de maquinarias. Esta aprobación va en la reactivación netamente y, junto a esto, vamos a entregar hasta $2 millones para poder asesorarse con profesionales, consultores o poder generar un plan comercial donde puedan salir al mercado nuevamente”.



Así fue como Emiliano Orueta, Director de CORFO en la Región de O´Higgins, destacó la aprobación de recursos que potenciará la gestión desde el año 2020, con fondos priorizados por el Intendente Regional Juan Manuel Masferrer y aprobados desde el Consejo Regional (CORE) de O´Higgins.



Explicó el referido Director de CORFO: “También financiaremos los IPRO, que son fondos que van desde los $12 millones hasta los $50 millones, con un cofinanciamiento de 40% y que son netamente para inversiones productivas. Con esto, estamos reactivando la economía, donde el Gobierno Regional, a través de CORFO apoya a las pymes y las pymes, a su vez, van a invertir cerca de $2500 millones más con cofinanciamiento. Así es como hemos tenido buenas noticias y se agradece al CORE el apoyo y al Intendente Regional Juan Manuel Masferrer la confianza por priorizar éstos proyectos de CORFO”.

OPORTUNIDADES

En la correspondiente presentación que realizó ante la Comisión de Agricultura, Fomento Productivo, Ciencia y Tecnología del Consejo Regional de O´Higgins, Emiliano Orueta explicó que CORFO está convocada en la Región de O´Higgins a desarrollar la Economía Colaborativa, las industrias creativas y culturales (también conocidas como Economía Naranja) y la gestión de residuos (denominada como Economía Circular). Además, se trabaja permanentemente en responder a las oportunidades que la región de O’Higgins posee, estableciendo a CORFO en forma más cercana y más amigable, siguiendo lo planteado en la estrategia regional de innovación.

En cuanto a la transferencia Programa Apoyo a la Reactivación (PAR O´Higgins), el Director de CORFO en la región destacó que el inicio ejecución del Programa es en Marzo del 2020. El aporte del GORE (Gobierno Regional) es de $ 1.600.000.000 En ése sentido, Emiliano Orueta dijo: “El objeto general de éste Programa es mejorar el potencial productivo y fortalecer la gestión de las micro o pequeñas empresas y/o emprendedores de un territorio, a través del desarrollo de competencias y capacidades y del cofinanciamiento de la inversión, que les permitan acceder a nuevas oportunidades de negocios y/o mantener los existentes”.



“La descripción del problema o necesidad, es decir ¿por qué hacemos esto?, se basa en que la limitada capacidad financiera de pequeñas y medianas empresas no permite que aprovechen oportunidades de crecimiento y de aumento en sus ventas –dijo el Director de CORFO O´Higgins, agregando- No logran concretar nuevos negocios; No pueden mantener su posición competitiva en el rubro productivo al cual se dedican”.



Para el consejero regional, Felipe García Huidobro, presidente de la Comisión de Agricultura, Fomento Productivo, Ciencia y Tecnología “Vemos efectivamente que CORFO está haciendo un muy buen aterrizaje de proyectos para ir en apoyo de la reactivación económica, especialmente de los pequeños productores, no sólo en el ámbito agrícola, sino también en el turismo y en otras áreas de la estrategia regional de desarrollo”.

