Humedal y salineras de Cáhuil: imperdibles atractivos para despedir el verano en Pichilemu

Samer Tawfiq Guevara, es uno de los que se ha asentado en la región. Se encuentra en Chile desde el año 2014 y actualmente se desempeña como anestesiólogo en el Hospital de Rengo.

Gina Pérez Orellana

Tiene claro que acá se vive de manera más reservada. Que en “su Cuba” la vida es más social. Vibra con las fiestas patrias. Le encanta el ánimo que existe, ver las banderas en casas y autos para él es simbólico. Le habla de pertenencia, de amor a la patria y si bien siempre en Chile se puede comer empanadas todo el año las del 18 la encuentra con sabor a patria. Como todo inmigrante Samer Tawfiq Guevara, llegó a Chile buscando nuevas oportunidades, el pasado 5 de agosto de 2014 “con mi pareja nos vinimos para poder dar un mejor futuro a nuestros hijos”, nos cuenta a medida que nos relata el periplo vivido una vez llegado al país. Su primera parada fue Santiago y luego se aventuró junto a su pareja venirse a la región donde ambos han podido trabajar. Él como anestesista en el Hospital de Rengo “La experiencia de haber emprendido un nuevo rumbo ha sido impresionante nunca había salido de mi Cuba”, comenta. El oriundo descendiente árabe por su padre tiene a su familia repartida entre Miami, España y su añorada Cuba. La coincidencia de su apellido materno entre bromas nos aclara que sólo es eso demostrando que es una persona de buen carácter y afable. “Hemos tenido el apoyo de muchos coterráneos. Igual no deja de ser duro salir de tu país. Ser inmigrante es como volver a nacer en el país que te recibe, ya que prácticamente debes volver a hacer nuevos amigos, crear lazos, aprender costumbres” señala.



“Extraño mi mar a pesar de que nací en Santiago de Cuba, específicamente en Palma Soriano un pueblito al oriente de campo”. De pequeño se fue a vivir a la Habana y siempre se crio cerca de la costa fanático del mar por lo que cada vez que puede se arranca a La Serena idealmente.

Al momento de hacer comparación entre Chile y Cuba, Samer responde emocionado “Chile no tiene comparación con Cuba. Es un clima nuevo, con modismo nuevos que con el paso del tiempo uno va haciendo propios y la verdad es que son muy simpáticos. Ha sido una experiencia muy bonita si tuviera que elegir lo haría nuevamente” nos aclara.



Claro sí, no deja de lado que también han vivido momentos duros “hay situaciones que sientes que se te va a unir el cielo con la tierra que no sabes si es un terremoto o un tsunami el que se te viene pero uno debe sacar fuerzas de donde no hay dar pasos a veces pequeños necesarios para lograr grandes cambios y así tener una recompensa mayor “señala.

SER FORASTERO EN CHILE

A juicio de este oriundo en nuestro país aprendió que “expresarse no es malo acá en Chile se puede expresar con respeto”, lo que para él es un gran valor. Al momento de hacer un balance de su trayecto hasta acá se emociona al expresar que todo inmigrante deja una parte de su corazón en su tierra y que muchas veces se valora cuando se está lejos “es parte de ser inmigrante de quien recoge sus maletas y decide tener un nuevo destino y no hay que desmerecerlo es un acto valiente”.



Al seguir conversando con él que da explicito que algo que lo emociona y lo verbaliza al enunciar detalles de algunas vivencias “es un camino triste y a la vez reconfortantes cuando notas que has logrado metas(…) En mi caso tengo una hija de 14 años que vive en Cuba, se llama Samira llevo 5 años sin verla físicamente y es fuerte” lo señala con la voz apretada y agrega “Es una realidad no solo mía si no de muchos que han debido dejar familias atrás. Yo espero que alguna vez entienda y quizás hasta que me perdone por haber partido ya que tengo claro que quizás me perderé muchas cosas de sus vidas. Tengo que imaginarlos. He intentado estar en todos sus momentos y hacer sentir el apoyo y el amor a la distancia”.



Finalmente al terminar la conversación, recalca que extraña “su Cuba” y que su arribo a Chile no estuvo exento de inconvenientes por el recelo que permanece hacia el forastero pero lo entiende “Todos somos parte del sociedad. Creo se deben establecer objetivos en común y tratar de salir adelante sin perjudicar a nadie, sin desplazar al otro”.



“Chile es un gran país, me encanta el invierno, hay que abrigarse si, me gustan las frutas y las estaciones del año son muy marcadas y eso me agrada mucho estoy amando a Chile cada día y quizás será el país que me verá morir y me siento parte de este país, sus volcanes, sus cerros, el agua helada, viví la experiencia de bucear pero fue terrible sus aguas son muy heladas. He logrado meterme sólo una vez ya que la Cubana es más templada”.