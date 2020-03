O’Higgins espera sostener sus buenos momentos para superar a Universidad de Chile

Los celestes requieren de manera urgente un triunfo, y eso lo tienen claro. Patricio Graff, su DT, estaría analizando realizar al menos cuatro variantes para potenciar a una escuadra que necesita sumar sí o sí.

¿Variantes para recibir a Universidad de Chile? Seguramente. ¿Los nombres? Aún no está claro. Mientras restan algunas horas para medirse contra los azules en el estadio El Teniente, en la mente de Patricio Graff se madura lo que puede ser el once titular que le de una victoria de oro.

O’Higgins, en las primeras cinco fechas del torneo, no ha mostrado un rendimiento que deje satisfecho el paladar del hincha rancagüino y como los resultados no han acompañado, todo está costando más de lo presupuestado originalmente.



Pero, contra la U, lo que quieren es demostrar de que sí tienen con qué bajar a uno de los grandes y por fin despegar en el certamen de Primera División 2020.



Este jueves, en el Monasterio Celeste, el DT habló en la previa del juego de este domingo, indicando que tienen claro que deben mostrar mucho más de lo que han exhibido hasta ahora, y que el rival es ideal para poder demostrarlo.



“La U de Chile tiene un medio campo donde se hacen fuertes, es difícil, pero nosotros también lo tenemos. Confiamos plenamente en nuestros jugadores y hemos trabajado en muchas cuestiones en las cuales intentaremos ganar los duelos individuales que marcarán el partido en sí”, expuso el trasandino.



En esa trabajo de analizar las fortalezas y debilidades azules, expresó también que “va a ser un bonito partido, muy intenso y que se va a definir por detalles”.



Junto con ello, Graff comentó que lo que buscarán es mejorar lo que han hecho. “Creo que en el segundo tiempo contra Católica se hizo bien, contra Palestino igual salvo 20 minutos y la idea es repetir esos momentos y por qué no mejorarlos”.



Ahora bien, ese aspecto, el no poder sostener por más tiempo los buenos momentos, fue catalogado por el propio entrenador como un pecado. “Es el pequeño pecado que hemos tenido nosotros, no concretar las ocasiones que hemos tenido y después se hace difícil. Pero nosotros seguimos tratando de mejorar día a día y en ese camino vamos”, apuntó.



Junto con ello, el estratega de O’Higgins indicó que para este partido, “hemos trabajado justamente el global del equipo, porque no tenemos la seguridad de quienes pueden jugar, sí tenemos un bosquejo aproximado, pero sí es cierto que vuelven tres jugadores de expulsiones y lesiones”. Se refiere a Camilo Moya, Jonathan Zacaría, Osvaldo González y Luis Del Pino Mago.



Finalmente, Graff señaló que para preparar este partido, “trabajamos en relación a las diferentes figuras que podrían presentar. Con un delantero, con dos delanteros, con un rombo en el medio, con cuatro volantes centrales. Tratamos de minimizar el margen de error”.

POSIBLES VARIANTES

Cuatro cambios podrían existir respecto al último once que jugó contra Unión Española. Patricio Graff estaría optando por volver a confiar en los experimentados Paulo Magalhaes, José Luis Muñoz, Facundo Castro y Alejandro Márquez.



De ser así, Magalhaes recuperaría la titularidad en desmedro del canterano Diego González; Muñoz y Castro serían los extremos que habilitarían a Roberto Gutiérrez, y; Márquez acompañaría a Tomás Alarcón en el medio campo, dejando en banca a Gerardo Navarrete.



En tanto, Roberto Cereceda, que frente a la Unión Española actuó como volante-delantero por izquierda, pasaría nuevamente a su posición en defensa, quedando fuera el juvenil Antonio Díaz.

Mientras que Augusto Batalla, Albert Acevedo, Matías Cahais y Matías Sepúlveda completarían a la escuadra titular.



Por su parte, los azules iniciarían con Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis Del Pino, Jonathan Zacaría; Camilo Moya, Sebastián Galani, Pablo Aránguiz, Walter Montillo; Joaquín Larrivey y Ángelo Henríquez.