Tomás Greig tendrá un duro cruce en el inicio del 36° Campeonato Regional

El pasado viernes, los sureños disputaron un duelo amistoso frente a la Sub19 de Colchagua CD. Además, el equipo que dirige Rodrigo Pérez sigue sumando elementos al plantel.

Con un par de semanas de trabajo, el Club Rancagua Sur, comenzó a realizar partidos amistosos para encontrar fondo futbolístico de cara al estreno en la Tercera División A 2020.

Los “Sureños”, que este año nuevamente estarán bajo la dirección técnica de Rodrigo Pérez, aguardan con optimismo el arranque de la categoría, que estaría presupuestado para el primer fin de semana de abril.

En ese sentido, el pasado viernes la histórica escuadra local se midió frente a la serie Sub19 de Colchagua CD venciendo por 5-1, duelo que se desarrolló en la modalidad de cuatro tiempos de 25 minutos en el campo deportivo del estadio municipal Nororiente.

Pero, al margen del resultado, lo importante para el DT Pérez es ir afinando su máquina para una competencia que como todos los años será dura y extensa.

REFUERZOS

En esta materia, el elenco rojinegro acumula nuevos nombres para esta temporada. La lista la encabeza el volante Moisés Ávila, formado en O’Higgins y que en 2019 militó en la Segunda División defendiendo la camiseta de Colchagua CD.



Junto al rancagüino Ávila, estarán esta temporada el lateral Diego Carimán (ex Ferroviarios), el defensa central Esteban Artiaga (ex Deportes Concepción), el volante Manuel Donoso, el defensa Benjamín Pino (ex Colchagua CD), el delantero Matías Galdames (ex Independiente de Cauquenes), el volante Gonzalo Salcedo (ex Lota Schwager), el portero José Olmos (ex Unión La Calera), el volante Daniel Saldaña (ex Cobresal), el portero Pablo Arenas que retorna, el delantero Joaquín Vásquez (ex Unión Española), el delantero Mario Contreras, el defensa Diego Sánchez (Tricolor de Paine) y el defensa Marco Poblete (ex Deportes Limache).



En tanto, respecto a quienes siguen desde la temporada anterior, se cuenta al defensa Diego Bernard, el portero Cristian Conejeros y el volante Javier Hernández (capitán).

Cabe destacar que, a contar de hoy, Rancagua Sur iniciará oficialmente su pretemporada en el complejo deportivo La Gamboína.