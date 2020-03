Covid-19 e Influenza: Semejanzas y diferencias que debe saber

Cada día hay más conciencia de la responsabilidad que significa tener una mascota en casa. Para muchos, ellos son un integrante más de la familia y, por lo mismo, requieren de cuidados específicos para mantener su salud e, incluso, la del grupo familiar.

“Más común de lo que se cree, los animales domésticos sí pueden transmitir enfermedades a los seres humanos y es en el verano, gracias a sus altas temperaturas, cuando más agentes patógenos o parasitarios externos aparecen por lo que nuestras mascotas se ven más expuestas a contagiarse de ellos”, indica Paula Molina, químico farmacéutico de Farmacias Ahumada.

Primero debemos saber que casi todos los animales albergan parásitos intestinales alguna vez en su vida. Los animales indoor o que no salen de su casa y no tienen contacto con otros animales, tienen menos probabilidades de contraerlos, pero no significa que no puedan hacerlo.

Estos parásitos se diseminan a través de la materia fecal y pueden permanecer durante tiempos prolongados, dependiendo de las condiciones ambientales. En este sentido, son los niños los que más se ven expuestos a contagiarse ya que juegan en el suelo, la tierra o areneros, llevando luego sus manos a la boca donde ingieren los huevos sin darse cuenta. Por eso, además de ser cuidadoso con ellos y estar permanentemente lavándole las manos, las medidas preventivas en los animales son claves.

“Sin embargo, dependiendo del tipo de mascota, hay diferentes patologías a las que nos vemos expuestos, por lo que es necesario siempre consultar con el veterinario sobre por potenciales riesgos por especies”, señala Molina.

Acá mostramos algunas que provocan las las mascotas más comunes en los hogares chilenos:

Perros

En verano, las garrapatas suelen ser las más molestas y peligrosas, tanto para los perros como para los humanos. Ellas pueden causar la enfermedad de Lyme en ambas especies, ocasionando en los humanos una erupción roja alrededor de la mordida del parásito y síntomas parecidos a la gripe. De no ser tratada a tiempo, esta patología puede causar inflamación en las articulaciones y hasta problemas neurológicos. Por otra parte, la rabia también es otra de las más peligrosas. Causa fiebre alta y comportamientos agresivos, pudiendo afectar al cerebro y el sistema nervioso central, produciendo la muerte al llegar a esta etapa.

Gatos

Una de las infecciones más comunes transmitidas por esta especie es la enfermedad por arañazo de gato, producida por la bacteria bartonella. Causa inflamación en la zona del arañazo o mordida y fatiga, pero no se transmite entre humanos. La toxoplasmosis es otra de las enfermedades que pueden contagiarnos, siendo difícil de diagnosticar ya que el gato no presenta sintomatología y, en el caso de los humanos, puedan generar algunos parecidos a la gripe o la mononucleosis. Las mujeres embarazadas son las que corren un riesgo mayor, puesto que pueden pasar la infección al feto causando daños cerebrales o ceguera.

Por lo señalado, la facultativa recalca la importancia de que nuestras mascotas mantengan controles veterinarios periódicos, que no sólo incluyen sus vacunas, sino que también desparasitaciones de forma frecuente. Asimismo, cuando éstos se enferman, es indispensable que se sigan los tratamientos por el tiempo y con los medicamentos indicados por los profesionales. “Los sistemas de estas mascotas tienen sus particularidades, por lo que sus medicamentos también. No se pueden dar fármacos desarrollados para humanos, como muchos creen, ya que en vez de estar ayudándolos, pueden estar generando graves problemas a su salud que pueden ser fatales”, finaliza.