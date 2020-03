El divertido pasado televisivo del mediático SEREMI de Agricultura de O’Higgins

Joaquín Arriagada, hoy secretario regional ministerial de agricultura, en su época universitaria, fue conductor de un programa de televisión local que emulaba a “CQC”, donde ponían en aprietos a los políticos locales.

Corría el año 2003, y un joven Joaquín Arriagada, estudiante de agronomía de la Universidad de Talca, debutaba con 21 años como conductor de un programa de televisión en Santa Cruz, un «Caiga Quien Caiga» local llamado Tiradores. El ahora SEREMI de Agricultura se transformó en rostro de un espacio polémico, que fue creación de quien hoy es su jefe de comunicaciones, el periodista Mario Vilches, artífice de cinco temporadas de aquel programa, donde Arriagada participó de tres como su rostro principal.

Desde que asumió como autoridad regional, Joaquín Arriagada marcó una fuerte diferencia con su predecesor en materia comunicacional, una cartera que no gozaba con mucha prensa pasó a una vistosidad que antes no tenía, que sumado al estilo del propio SEREMI y su jefe de comunicaciones creador de Tiradores, Mario Vilches, le dieron este particular sello a la cartera de agricultura.

Vilches, por su parte, realizó toda su carrera en televisión, en estelares, reality, franjeados, donde su mayor permanencia la hizo en el área dirección del programa «Gigantes con Vivi», donde logró, según él mismo, una gran cercanía profesional con Robert Wilkins, esposo de Vivi Kreutzberger y productor ejecutivo del espacio, lo que sumado a un diplomado en producción ejecutiva audiovisual que Vilches realizó, determinaría así el estilo que ha logrado implantar en materia audiovisual a las redes sociales del servicio.

La tribuna de Tiradores

El actual SEREMI Arriagada, luego de conducir la primera temporada de Tiradores el año 2003, ya se perfilaba como un hombre ligado a la política, esto quedó de manifiesto al terminar esta primera temporada, que gracias a la vistosidad que logró, fue proclamado candidato a concejal por Santa Cruz, logrando la cantidad de 543 votos, obteniendo el tercer lugar de su lista, que no le permitió ser electo –fue el candidato más joven–. Sin embargo, luego de aquella candidatura, volvió a asumir la conducción del programa de televisión por dos temporadas más, junto con Mario Vilches en la dirección general del espacio.

Han pasado 17 años de aquel periodo, y una vez más la dupla Arriagada–Vilches volvió a trabajar en conjunto, paradójicamente esta vez del lado de la autoridad de gobierno, y no de la vereda del tipo de periodismo de entretención e insidioso que los caracterizó. En Internet aún están disponibles muchos de los capítulos que lanzaron a estos jóvenes, hoy al filo de los 40 años, a la vida profesional en las comunicaciones en la comuna de Santa Cruz, los que pueden ver en www.tiradores.cl, sitio donde se pueden ver capítulos completos de todas sus temporadas. ¡Las vueltas de la vida dicen…!