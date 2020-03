La bronca tras la derrota frente a la U

La ANFP liberó el fixture de la Segunda División y los de San Fernando serán locales frente a uno de los recién retornados al profesionalismo.

Un duelo de campanillas tendrá la primera fecha de la temporada 2020 de la Segunda División. Luego que la ANFP hiciera oficial el fixture del Campeonato Nacional, se conoció que Colchagua CD, elenco que estuvo muy cerca de ascender a Primera B en 2019, iniciará en casa y frente un conjunto de mucho arrastre en el sur del país.



Para el 22 de marzo, en horario a definir, los sanfernandinos recibirán a Deportes Concepción, cuadro que el año pasado consiguió su retorno al profesionalismo tras obtener el subcampeonato en la Tercera A.



El conjunto que dirige René Curaz, y que está trabajando en cancha con prácticamente plantel completo, donde se cuentan como refuerzos el volante Gerardo Cortés (ex Concepción, Colo-Colo y Unión Española), el delantero Pedro Muñoz (ex O’Higgins y Coquimbo Unido), el volante Octavio Pozo (ex Unión La Calera y Ñublense), el portero Leonardo Figueroa (ex O’Higgins y Universidad de Concepción), el volante Juan Jeraldino (ex San Felipe y Deportes Rengo), el delantero Matías Pinto (ex Magallanes y General Velásquez), el lateral Danko Espinoza (ex Deportes Copiapó) y el atacante trasandino Gonzalo Ucha (ex Cobreloa), ha disputado una serie de amistosos esperando conseguir un buen fondo futbolístico para el pronto inicio de la competencia.



En la primera jornada del torneo, además, jugarán Deportes Recoleta frente a San Antonio Unido, Deportes Vallenar recibirá a Lautaro de Buin, General Velásquez visitará a Deportes Linares, Deportes Colina se medirá contra Independiente de Cauquenes y Fernández Vial enfrentará a Deportes Iberia en Concepción.