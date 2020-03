Rancagua Sur quedó libre en la fecha inicial de la Tercera División A

Luego del encuentro frente a Universidad de Chile, existen algunas consideraciones respecto a las expulsiones que quedaron dando vuelta en el ambiente.



Ramón Fernández recibió la cartulina roja al término del encuentro por supuestos insultos proferidos al juez El informe apunta que el “10” le señaló “es el segundo partido que nos vienes a robar”.



Ante ello, el volante creativo dijo que todo pasó porque “nos fastidió mucho el árbitro, muchos errores. No es común que nosotros nos quejemos tanto de eso y nos pasó de todo. Me echó porque le dije que no viniera más a Rancagua y nos pasó lo mismo con La Calera (partido que también arbitró)”.



Es más, agregó que “le dije eso por la impotencia en el partido, de todos los ‘foulcitos’ que cobró siempre para ellos. Le dije la verdad, ojalá que ese árbitro no venga más a Rancagua, nos perjudicó dos veces”. Además, comentó que “para mi dirigió muy mal”.



En tanto, en el minuto 82, la víctima de una falta fue Antonio Díaz y terminó fuera de la cancha por una “agresión” sobre Matías Rodríguez. El argumento del réferi en su escrito se expresa en que la roja la mostró por “juego brusco grave, el jugador al momento de disputar el balón con un adversario, lanza un tacazo hacia atrás en el aire, impactándolo a la altura del rostro, dejándolo con una herida sangrante en su boca y mentón”. Acción involuntaria que dejó al canterano fuera del partido anticipadamente.