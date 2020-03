Cuatro bajas podría tener O’Higgins para visitar a los Dragones Celestes

A las suspensiones de los expulsados en el encuentro frente a la Universidad de Chile, Antonio Díaz y Ramón Fernández, se podrían sumar dos elementos del plantel que arrastran molestias físicas.

Ricardo Obando.

“Desgraciadamente otro partido más con gente afuera”. Palabras del DT de O’Higgins Patricio Graff en jornada de miércoles. El estratega lamenta las bajas que podrían ser cuatro, considerando las dos expulsiones frente a Universidad de Chile y los complicaciones físicas que sufren algunos integrantes del primer equipo.



En ese sentido, tanto Albert Acevedo como el uruguayo Facundo Castro terminaron con fuera anticipadamente el domingo, y si bien es cierto han entrenado junto al grupo, están en duda. Es por eso que Graff, comentó que “estamos haciendo lo posible para que ambos estén disponibles”.

Lo anterior, más el castigo para Antonio Díaz (dos juegos) y Ramón Fernández (un encuentro), implicará que el DT mueva la pizarra y recurra a elementos que también han sido utilizados en las primeras seis fechas. “No va a cambiar mucho de los jugadores que lo venían haciendo. Tenemos esperanza que los lesionados tengan un par de días más de recuperación para darme más opciones a mi”, dijo este miércoles Patricio Graff.



Junto con ello, lamentó que no ha sido posible mantener un once estable, porque pasa una cosa y otra entre partidos. “Imagínese que contra La Calera no pudo jugar Cereceda porque venía con una acumulación de tarjetas. En la segunda fue expulsado y ha sido recurrente. En esta ocasión nos volvemos a quedar con jugadores menos más allá de los cambios que uno busca por necesidad”, agregó.

IR A GANAR

“Nos estamos preparando para ir a ganar, nos encontraremos con un buen equipo, pero nosotros con la confianza que ha generado el partido pasado en cuanto al juego”, puntualizó el jefe del cuerpo técnico.



Contra Iquique, solo la victoria servirá para levantar la moral y confirmar que lo bueno que se hizo contra la U es el camino a seguir.



En este partido, fijado para las 20.00 horas del sábado, apuntó el DT, “nos vamos a encontrar con un dibujo táctico muy similar que contra Universidad de Chile e intentaremos replicar lo que hicimos” y que, a diferencia del juego ante los azules donde los detalles y duelos individuales lo marcaron, allá en el norte “tenemos que tratar de generar más como equipo, justamente por la estructura que ellos proponen. No sé si va a ser tan individual las situaciones (del partido)”.



Finalmente, respecto a lo peligroso de los nortinos, Graff apuntó que es “el juego directo que tienen, junto con Donoso y Ramos que son unos luchadores. Están preparados para la segunda pelota con Lorenzetti, Blanco, las llegadas de Zúñiga. En el juego aéreo y en el cuerpo a cuerpo son muy difíciles y de esas situaciones pueden generar segundas jugadas, que son las más complicadas”.