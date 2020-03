O´Higgins v/s Iquique: El partido bisagra

El defensor Diego González comentó que el juego de este sábado puede significar mucho para el futuro de O’Higgins en el Torneo Nacional.

Ricardo Obando.

El canterano Diego González se ha ganado la confianza de Patricio Graff para ser titular. Es más, el sábado podría repetir nuevamente.



Justamente, el defensor que las ha oficiado como lateral derecho, así como lo hizo en la temporada 2019 en Rangers donde estuvo a préstamo, comentó que lo que pueda ocurrir este sábado en Iquique es clave para el futuro celeste.



Según expresó, “estamos mentalizados en hacer un buen partido, tenemos que subir mucho nuestro nivel individual y colectivamente. Creo que es el partido para dar el salto de calidad y bisagra para más adelante continuar con los triunfos”.



Para González, lo que ha pasado con este irregular arranque los tiene con cierto grado de preocupación, pero que “estamos trabajando tranquilos en lo que el profe nos propone”.

Además, indicó que “por momentos se hacen bien las cosas, pero tenemos que sostenerlo con el paso de los minutos, así nos haríamos un equipo más regular”.



Una de las críticas que se ha hecho recurrente para este cuadro celeste, es que no concreta en sus mejores momentos, exceptuando lo vivido en el primer tiempo contra la U. Al respecto, González puntualizó que “no hemos sido muy efectivos y concretos en lo que proponemos. Quizás llegamos a esa zona y no somos capaces de concretar. Creo que tenemos que seguir intentando, arriesgando, siendo valientes. Si vemos que no estamos llegando al arco y tampoco hacemos lo que el profe nos dice, creo que se nos hará más difícil aún”.

DUELO DE NECESITADOS

Respecto al partido frente a los Dragones Celestes, González comentó que “somos dos equipos que necesitamos los puntos, entonces creo que va a ser un partido intenso”, y que dominando las acciones, tendrán opciones de vencer.



“Haciéndonos dueños del juego, no dejar que crezcan y jugando con la necesidad que tienen ellos de los puntos”, apuntó, podrán salir victoriosos.



Además, dijo que al estadio Tierra de Campeones “tenemos que ir a jugar, proponer todo lo que tenemos, no podemos especular más y tenemos que dar el salto de calidad”.



Finalmente, Diego González dijo compartir la molestia del hincha celeste por la actual campaña. “Es entendible el enojo y la amargura que tenemos por el resultado. Nosotros les decimos que lo intentemos, que tratamos de mejorar, afianzarnos como equipo. Si bien hemos tenido un arranque difícil, aún restan hartas fechas y creo que podemos sacar esto adelante”, cerró.