OPINION: Mujeres emprendedoras

Somos todos ex alumnos del Instituto O´Higgins, herederos de la educación marista.

Con dolor, rabia e incluso impotencia hemos visto por estos días como han quedado al descubierto los vergonzosos actos del hermano Abel Pérez en contra de menores de edad. Abusos sexuales que no deben quedar impunes.

Al mismo tiempo muchos de nosotros a la vez somos apoderados, no solo del Instituto O´Higgins sino también de otros colegios maristas, a la vez que somos profesionales que se desenvuelven en diversas áreas del conocimiento humano. En este contexto encontramos inexcusable la tardanza de la Congregación en reaccionar ante estos hechos, 7 años de silencio es demasiado tiempo.

No sabemos exactamente que personas tenían conocimiento de la confesión realizada por el hermano Abel a sus superiores, pero nos llama profundamente la atención que en 2015 –cuando al menos la cúpula marista conocía del caso- el hermano Abel haya recibido una medalla en el contexto de los 100 años del Instituto O´Higgins en una ceremonia realizada en el Estadio Marista, lugar donde muchos niños asistieron con sus familias. En este sentido consideramos que sería bueno que quienes con su silencio inexcusable encubrieron por tanto tiempo el accionar de este hermano, públicamente pidan perdón por su omisión. Ya sea por no haber hablado cuando debían o por haber tenido el deber de saber y así proteger a las víctimas.

Al mismo tiempo consideramos que poco se nos considera a nosotros, como ex alumnos, en el marco de la llamada “familia marista”. Sentimos que poco espacio institucional tenemos para entregar nuestros conocimientos y aporte a la obra de Marcelino Champagnat donde poco es considerada al mismo tiempo nuestra opinión.

En este caso particular de los abusos sexuales, nos llama la atención que en el colegio existan espacios de dialogo con los apoderados y con alumnos pero no con los ex alumnos, especialmente si lo que se busca es establecer por completo la verdad de lo acontecido.

En este sentido sentimos que no basta con pedir perdón, sino que se hace necesario establecer los hechos y las circunstancias que permitieron que por tantos años estos abusos se mantuviesen en silencio. Saber exactamente en que se falló tanto a nivel individual como institucional para tener un adecuado marco de protección hacia los alumnos y a partir de ese diagnóstico construir las instancias para que hechos de esta naturaleza nunca más ocurran en nuestra institución.

Al mismo tiempo cabe preguntarnos si existen otros hechos de los cuales no se tenga conocimiento, ya que al parecer de no mediar la confesión del hermano Abel a sus superiores, la congregación nada de esto habría sabido. En consecuencia solicitamos informar todo hecho que la Congregación pueda aún no haber dado a conocer a la comunidad.

Finalmente creemos que la protección hacia los niños y el mea culpa que la Congregación debe realizar no solo debe ceñirse al tema de los abusos sexuales, sino a todo hecho que afecte o haya afectado la dignidad de los alumnos de hoy o del ayer.

Alejandro Acevedo

Jorge Ramírez

Guillermo Garrido

Rodrigo Ponce

Diego Sepúlveda

Luis Fernando González

Alvaro Reyes

Francisco Cerda

Renzo Soto

Raúl Quilodran

Oscar Silva

Alejandro Inostroza

Cristian Inostroza

Javier Bustos

Claudio Cerda

Rodrigo Carreño

Carlos Domenech

César Alejandro Díaz (ex alumno IAE)

Hugo Silva

Ignacio Sanhueza

Gonzalo Mahave

Carlos Viera

José Aránguiz

Eduardo Vergara

Nicolas Castillo