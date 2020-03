Cuidado con los Fraudes con Tarjetas de Créditos y Estafas

Por: Ivonne Mangelsdorff Galeb

Gobernadora de la Provincia de Cachapoal



El 8 de marzo del año 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día como el “día internacional por los derechos de la mujer y la paz internacional”. La fecha busca mantener en la memoria colectiva, entre otros hechos históricos, la tragedia ocurrida en una fábrica de textiles a un grupo de mujeres que dieron la vida por sus derechos y la permanente lucha de ellas por alcanzar una verdadera igualdad entre todos los seres humanos.



Los invito a que hoy nos centremos en hacer un repaso por los logros de las mujeres a lo largo de la historia en temas de derechos, pues hemos obtenido grandes avances en la institucionalidad formal internacional y nacional. Sin embargo, estos logros no alcanzan para dejar totalmente atrás las diferencias que obstaculizan una verdadera igualdad entre seres humanos.



No cabe duda, que hemos avanzado, hemos trazado la hoja de ruta como Gobierno, para derribar todo tipo de violencia y discriminación arbitraria contra las mujeres, impulsando diversas campañas y proyectos para fortalecer la inclusión de las mujeres en espacios que históricamente han sido dominados por hombres, y para demostrar que la equidad de género es un tema que compete a la toda sociedad.



Prueba de ello, es la modificación a la Constitución Política, realizada en base a un proyecto de reforma Constitucional, presentado el año pasado (2018) estableciendo el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, evitando toda forma de violencia, abuso, acoso o discriminación arbitraria.



Hemos reformado la Constitución avanzando en materias legislativas, hemos trabajado distintas campañas de equidad de género,” No Lo Dejes Pasar”, “No Más violencia en Contra De La Mujer”, hemos realizado distintas capacitaciones sobre este tema, se ha reconocido la “Lactancia Materna” como un derecho tanto del niño como de la madre, otorgando los tiempos y espacios para generar y promover el amamantamiento materno; hemos incentivado además la incorporación de más “Más mujeres en Ciencia”.



Debemos ser capaces como sociedad de seguir avanzando por una verdadera igualdad, en base al respeto que nos merecemos todos, a la igualdad de condiciones, competencias, debemos hacer ese cambio cultural, que nos genera desarrollo, bienestar, crecimiento económico y social. Es una cuestión de verdadera legitimidad de una sociedad democrática.



Anhelo que para las próximas generaciones, donde incluyo a mis amadas hijas, esto no sea tema. Confío en una sociedad que avanza, donde debemos compartir con nuestros esposos, parejas, las responsabilidades familiares; donde llevar a un hijo al doctor no sea solo responsabilidad de las mujeres y que sea un problema porque el jefe no entiende cuando le pedimos permiso; que las reuniones de apoderados y la asistencia no recaiga en la mujer siempre. Concluyo con una reflexión, podemos tener muchas leyes, modificar la constitución para que las mujeres tengan más derechos, pero si no avanzamos realmente y hacemos el cambio que necesitamos como sociedad, siempre esto será tema.



Yo creo en una sociedad donde hombres y mujeres comparten responsabilidades y tenemos los mismos derechos.



Dedicado a todas las mujeres!