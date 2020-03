O’Higgins cae en Iquique y el proceso de Graff sigue perdiendo crédito

Los celestes pese a tener mayor posesión de balón se inclinaron frente a los nortinos, que se valieron del VAR para concretar un lanzamiento penal y ser favorecidos con una expulsión.

Los fríos números hacen ver que el proceso de Patricio Graff al mando de O’Higgins de Rancagua estaría con los días contados. Cinco derrotas en siete partidos en cualquier club del mundo acabarían con el vínculo de un entrenador y Patricio Graff está peligrosamente en ese escenario.

El DT por el cual el “Capo de Provincia” le ganó la carrera a Universidad Católica para traerlo desde Coquimbo Unido, no ha conseguido revalidar los buenos resultados que obtuvo con su fútbol en el puerto pirata y eso le está pasando la cuenta.



La caída del sábado por la noche frente a Deportes Iquique caló hondo, no solo porque puso en el tapete una tercera derrota consecutiva, sino que también la olla a presión podría estar pronto a explotar si es que el equipo no derrota a Deportes Antofagasta el próximo lunes.

Con números similares a la paupérrima estadía de Mauricio Larriera el mando de O’Higgins en 2018, Graff podría pasar a la historia como uno de los técnicos con menor rendimiento -en la era SADP- en su paso por Rancagua.



Tras el lance en que cayeron por 1-0 frente a Deportes Iquique, y pese a realizar un partido donde tuvieron mayor posesión de balón, el estratega comentó el momento de un equipo que este martes -una vez que culmine la séptima fecha- podría quedar penúltimo en la tabla de posiciones.

“Así y todo seguimos con la intensión de ir a buscar el empate y nos encontramos con un Iquique que necesitaba la victoria al igual que nosotros y se quedó a esperar su resultado. Nosotros tuvimos opciones y no pudimos concretar”, dijo.



Ahora bien, respecto a la situación en la clasificación, expresó que “los jugadores me demostraron que lo pueden revertir. Llevamos dos partidos con un buen que hacer. Nosotros estamos comprometidos con el club, con la institución, lógicamente entendemos a la gente porque no hay victorias, pero estamos convencidos de que todo esto saldrá adelante”.

SIN GOL

Pese a que en el lance sabatino O’Higgins tuvo unas cuantas ocasiones de anotar en el arco rival, no lo pudo hacer. Y ese sigue siendo, en siete fechas, el gran pecado del conjunto celeste.

Según Graff, lo concreto es que “nos está faltando acierto”, ya que “si acertamos en el arco rival posiblemente podremos dar pasos hacia adelante”.



Contra los nortinos, a pesar que el VAR les jugó una mala pasada, cobrando un “televisivo” penal (que Álvaro Ramos convirtió en los 45’+9’) y que además lo dejó con un hombre menos por la expulsión -ajustada a reglamento- del defensor Diego González, los rancagüinos dejaron escapar un par de oportunidades claras, como los cabezazos de Matías Cahais en el primer lapso y el de Gerardo Navarrete en los minutos finales.



“Los errores nos llevan a esta situación y se sale trabajando”, volvió a manifestar Patricio Graff, indicando también que a pesar de la crisis deportiva expresada en derrotas consecutivas, se ha visto una mejoría en el fútbol que han mostrado. “Hace quince días veníamos de un desempeño no tan bueno” y que ahora “nos falta finiquito”, agregó.



Es por eso que, pese a que el crédito se le agota, puntualizó que “confío en la estructura, en los jugadores y nosotros en nuestro trabajo”.

LA VOZ DEL PLANTEL

Concretada la derrota, y con la amargura de no haber sumado frente a un equipo que mostró solo pasajes de buen juego, pero que supo salir victorioso, solo los extranjeros sacaron la voz para comentar el mal momento por el que pasa O’Higgins.



En ese sentido, Facundo Castro puntualizó que “increíblemente se nos escapa el partido. Hicimos un gran primer tiempo, como el otro día y no nos está alcanzando”.



El uruguayo, que cumplía un aceptable papel hasta que tuvo que abandonar para rearmar la defensa tras la expulsión de Diego González, manifestó que el cobro del penal que les significó la derrota, deja de manifiesto que “nuevamente quedó demostrado que el fútbol chileno no está capacitado para tener el VAR”.



Es más, Castro sostuvo que “más allá de la lentitud que genera, en este partido, el penal no es penal. Lo vi en vivo detrás del árbitro, lo vi en la televisión y no fue penal. Es la tercera vez que nos pasa, pero no es excluirnos de la culpa”.



Ahora bien, sentenció que “el equipo ha demostrado que ha cambiado la actitud, se ha jugado mejor en estos dos últimos partidos, pero no está alcanzando. Lo que queda es seguir confiando y sumar de a tres pronto”, más cuando “está todo el respaldo del técnico hacia nosotros y de nosotros hacia él. Como dijo, se ha notado el cambio”.



Por su parte, Augusto Batalla, señaló que los puntos perdidos “nos duelen mucho, porque consideramos que las cosas se hicieron bien, nos falta poder finalizar mejor, en algunas ocasiones prestar más atención en la fase defensiva”.



Sobre la jugada que marcó el encuentro, el trasandino manifestó que “para mi no es penal. No soy de hablar del arbitraje, pero uno también se empieza a cansar un poco porque uno prepara un partido y te cobran un penal donde Albert Acevedo viene corriendo sin ninguna intensión de pegarle a Donoso. La pierna de Albert iba antes que la de Donoso, adelante, y el Donoso quien le pega”, y que “los dos van a buscar la pelota, y creo que tiene que tener prioridad el que esté adelante”.



Para el ex River Plate, llama la atención que cobros dudosos hayan sido cobrados en contra por los árbitros, pero donde un nombre se repite en tres encuentros que han terminado en derrotas. “No puede ser que (Ángelo) Hermosilla del VAR vea otra cosa y con él van tres. La Calera, la U y ésta”, dijo.



De paso, Batalla expresó que “nosotros estamos muy unidos, nos duele perder y nos sacamos la chucha como se dice acá”.



Finalmente, el defensor Matías Cahais, señaló estar dolido, golpeado. “No habíamos hecho un mal partido, tuvimos ocasiones que no concretamos y no nos está alcanzando”, sentenció.

Junto con ello, apuntó que “seguimos perdiendo puntos que los vamos a lamentar”, y que en lo que ha sido una constante, la falta de gol sigue penando. “Obviamente que cuando llegas y no conviertes es difícil”, sostuvo, pero que no les queda otra que “dar más porque no nos alcanza”.

Ficha del Partido

Deportes Iquique (1): Sebastián Pérez, Lucas Aveldaño, Matías Blásquez, Diego Orellana, Fabián Ramos (73′, Ricardo Blanco), Felipe Saavedra, Gustavo Lorenzetti (85′, Diego Fernández), Rafael Caroca, Sebastián Zúñiga, Álvaro Ramos, Matías Donoso (83′, Jesús Hernández). DT: Jaime Vera.

O’Higgins (0): Augusto Batalla, Diego González, Albert Acevedo, Matías Cahais, Roberto Cereceda, Tomás Alarcón, Alejandro Márquez, Matías Sepúlveda (78′, Gerardo Navarrete), Facundo Castro (57′, Paulo Magalhaes), Roberto Cereceda, Matías Meneses (73′, José Luis Muñoz). DT: Patricio Graff.

Árbitros: Felipe González; Miguel Rocha, Alan Sandoval, Rodrigo Carvajal.

VAR: Julio Bascuñán, Ángelo Hermosilla.

Amonestados: Lorenzetti (OHI); Cereceda, Acevedo (OHI).

Expulsado: 55′, Diego González (OHI).

Goles: 1-0, 45’+ 9′, Ramos (P).

Estadio: Tierra de Campeones, Iquique.

Público: 7.992 espectadores.