Valentina Jara, escultora, sobre el rol de la mujer: “Estamos acostumbradas a estar atentas a todo lo que nos rodea”

-La conmemoración de este día se enfoca en reflexionar sobre los avances logrados y compromisos hacia la igualdad de oportunidades para las mujeres en todas las esferas de la sociedad. Las premiadas hoy destacan por fomentar la búsqueda de igualdad de oportunidades y la participación en la defensa del Género.

Ximena Mella Urra

En el año 2000 la Oficina Municipal de la Mujer de Rancagua creó un reconocimiento anual para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con la finalidad de resaltar y reconocer a las líderes más destacadas de la ciudad, que han estimulado la participación, acción, promoción social, cultural y por su entrega incondicional hacia la comuna. Fueron las mismas instituciones y organizaciones las que presentaron a sus candidatas a este llamado, siendo el consejo municipal el que finalmente determinó a las premiadas que hoy participarán de un encuentro desayuno con las autoridades.

Para reconocer su labor en diferentes ámbitos, se determinó premiar a la más destacada en áreas como la social, religiosa, educacional, deportiva, salud y judicial. Siendo reconocidas por sus propios pares quienes comprobaron su liderazgo, postulando a este premio. Entre ellas se encuentran, Luisa Miranda Lobos, voluntaria del Pequeño Cottolengo; Maria Teresa Carrasco González, profesora de talleres de adultos mayores sector sur y poniente de Rancagua; Genoveva Silva Figueroa, mediadora voluntaria de temas de violencia; o Jeanette Riquelme Barrera, de la Agrupación Güatita de Delantal Rancagua al promover temas de autoestima. A ellas se suman la comisario PDI Marcela Miranda Mesa por sus talleres para niños, y Jenny Garrido Lagos, primera mujer en cumplir exigencias en ser conductora maquinista de bomberos. Con ellas logramos conversar sobre esta distinción y su rol social y comunal.



Las destacadas fueron Jenny Garrido Lagos es bombero voluntaria y la primera en cumplir con las exigencias propias de una conductora maquinista; La voluntaria junto a su vehículo bomberil. Y La comisario y profesora Marcela Miranda de la PDI Rancagua.

VOLUNTARIA CON PASIÓN

“El rol de la mujer en la sociedad está cambiando para bien, estamos ganando espacios que antes eran exclusivo para hombres”, comentó esta última premiada y quien se mostró muy agradecida por esta distinción. “Me parece importante que se reconozca y se pueda dar a conocer que la mujer puede derribar ciertos mitos y cumplir con estas labores”.

Jenny es una joven voluntaria quien integra hoy las filas de la Tercera Compañía en la principal arteria de Rancagua. Relata que las ventajas por ser mujer no existen en este grupo ya que debe cumplir lo mismo que requieren de sus compañeros, “siendo un lugar en donde la equidad de género se cumple”.

Siempre vio la necesidad de tener más maquinistas en la institución para un servicio 24/7. “Un cuartelero debe tener sus descansos correspondientes. Habían días en que la compañía quedaba sin servicio”, comentó la joven. Eso, más las ganas que tenía de cumplir un gran desafío personal, la llevaron a cumplir este sueño. “La institución de Bomberos es la familia que escogí y son en quienes confío mi vida para poder realizar una labor social desinteresada y llena de voluntad”, declaró a El Rancagüino. Insistió en que ser bombera es el camino que decidió seguir, “a pesar de los obstáculos que debemos sortear por la falta de recursos que muchas veces genera incertidumbre e impotencia”.

Lograr conciliar el trabajo con el resto de nuestros roles es merecedor de toda mujer y Jenny no es la excepción. “Cuando te gusta lo que haces, eres capaz de conseguir tiempo para todo. Pero también es importante contar con el apoyo y comprensión de tu círculo más cercano como es la familia, amistades y pareja, siendo fundamentales para poder lograr este equilibrio”.

POLICÍA Y EDUCADORA

La comisario de la Policía de Investigaciones, y también profesora, Marcela Miranda, se ha preocupado de promover y crear ideas, acciones e instancias de educación en la comunidad, especialmente en niños, niñas y adultos mayores más vulnerables. Pronto cumplirá 13 años como Oficial Policial Profesional en esta institución y demuestra siempre su pasión por sus dos profesiones. “Ambas me han permitido compatibilizar una vocación de servicio, acercando a la PDI a diferentes grupos etarios y organizaciones comunitarias, como los adultos mayores y las Juntas de Vecinos, de una manera educativa y didáctica, sobre la labor de esta policía, cómo y dónde hacer las denuncias, cómo prevenir los delitos, etc. Logramos fortalecer vínculos con colegios de toda la región quienes nos abrieron las puertas a los títeres creados por nuestro equipo, con guiones de mi autoría y que nacieron de mi experiencia en la formación de niños vulnerables y/o con capacidades diferentes”, nos relató.

Recordemos que Marcela es la autora del cuento “Las Aventuras de Margarita: Cuando Conoce a La PDI” el cual fue presentado en sociedad en 2018. “Esta es una herramienta que me ha permitido llegar a niños y adultos de una manera pedagógica y entretenida. Y la sensibilidad de ser mujer, madre y conviviente civil, me ha permitido dar un enfoque distinto a nuestras historias, y a nuestras actividades”.

Consultada cómo logra conciliar lo que hace con el resto de sus labores, roles y familia, la oficial asegura contar con una hermosa familia, “partiendo por mis 2 hijos, Alexis, de 24 años, quien fue puntaje nacional y hoy estudia Medicina en la Universidad de Chile, y Sofía, de 15 años. Ellos son el motor y la motivación para cada una de las cosas que hago en mi trabajo. Además cuento con el apoyo y amor de mi pareja y la otra madre de mis hijos, Marcela Riquelme, quien también compatibiliza su profesión de abogada laboralista con la labor y rol de madres”.

A su juicio, desarrollar el lado femenino no es de exclusividad de las mujeres. “Esto significa darle lugar a nuestras emociones, conversar de ellas, trabajar el autocuidado, no avergonzarse de ello y contenernos mutuamente”, indicó. “No existe nada imposible para nosotras, si está en tu mente, lo puedes hacer”, es el mensaje que nos deja. “Lo que un día puede ser un sueño, mañana puede ser una realidad. Yo desde adolescente soñé con ser detective. Pero la vida me llevó primero por otros caminos, otras experiencias, otros sueños, para luego volver a reencontrarme con el camino que una vez quise elegir, cumplir el sueño de estar en la PDI”, rememora.