Este 8 de marzo : Carabineros e Intendencia destacaron masividad y buen compartimento en las marchas

La autoridad regional responde a las críticas emitidas ante su ausencia en las votaciones del Consejo Regional. Además, adelantó los planes de la comisión que dirige para marzo.

Alexis Aravena

Fotos: Nico Carrasco

Hace unos días, el Intendente Juan Manuel Masferrer, presentó un proyecto de Televigilancia Pública, el cual constaba de la compra de tres drones para la región. Sin embargo, el Consejo Regional votó en contra, por lo que la idea volvió a su comisión para ser votada en otro momento.

Jacqueline Jorquera, Consejera Regional de la Provincia de Cachapoal no se encontraba en el país, estaba en Italia junto al también consejero Gerardo Contreras. Fueron mandatados por la presidenta del consejo Carla Morales a conocer el método Montessori, el cual es asociado a nivel educacional. Sin embargo, ha sido usado para bajar las tasas de violencia hacia la mujer.

“El Consejo Regional hace unos días atrás, en mi ausencia, junto con otro colega más, que es Gerardo Contreras, fuimos mandatados por el Core a viajar a Italia, a ver un método que ha sido pionero en Italia. Ellos, sus índices de violencia, por decirte, de cada diez mujeres, sólo dos han sido violentadas”, declaró.

“Nuestra realidad es que siete de cada diez mujeres han tenido algún tipo de violencia, en todo su expresión de violencia de género. ¿Cómo lo bajaron? A través de una de las tantas aristas, fue el uso del método Montessori, que fue lo que precisamente el Consejo Regional, a través de un plenario, nos mandató a Gerardo Contreras y a mí”, añadió.

La consejera preside la comisión de Mujer, Familia y Equidad de Género, junto a la vicepresidenta, la Consejera Regional Monserrat Gallardo, donde han realizado diferentes gestiones, a través de la Seremi de gobierno para que se presenten proyectos de inversión.

¿Cuál es tu opinión sobre el proyecto de Televigilancia móvil?

Más que los drones, más que esos mil y tantos millones sean reasignados. Debemos enfocarnos en la existencia de iniciativas que realmente vayan a mejorar indicadores negros. Estamos pioneros a nivel nacional en feminicidios y eso no es posible. . La gente está aburrida del «nos hacemos cargo cuando el problema está».

El Sernameg, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género se encarga de las mujeres, una vez cuando ya han sido violentadas, cuando ya tienen un daño y no solamente ellas, sino que también sus hijos.

¿Catalogas la violencia hacia la mujer como un asunto de seguridad pública?

Absolutamente. Si nosotros no somos capaces de cambiar el paradigma, de que hombres y mujeres somos iguales, en todo los aspectos, esto no va a parar. Vamos a seguir teniendo a nuestra región con las cifras más altas de violencia en contra de la mujer, a nivel nacional. Actualmente, en lo que llevamos de año, están matando a una mujer por mes, en nuestra región. Entonces, ¿esto no es seguridad pública?

¿Hay algún proyecto en marcha desde tu comisión?

Existe un proyecto. Consulté a mis colegas, lo cual fue bien acogido, pero tengo que madurarlo. Lo vamos a ver en marzo en mayor detalle. Queremos proponer que estos mil millones de pesos que iban a ser destinados en estos tres drones que son arrendados, que ni siquiera van a quedar en la región, para realizar algo que finalmente va a servir a las familias de la región y especialmente, a sus mujeres.

Queremos llevar a cabo un proyecto enga que ver con los establecimientos educacionales. Si no somos capaces de ver esto desde la cuna, esto va a seguir. Son estadísticas de la ONU. Yo creo que es importante, no cambiar el origen del proyecto, que en este caso es seguridad, sino que redireccionarlo en el sentido de la seguridad, pero desde la familia.

¿Puede adelantar un poco más?

Es un trabajo de equidad de género, es un trabajo de prevención. Es de seguridad pública. Están matando a una mujer por mes en la Región de O’higgins y vemos que la línea de inversión no va de la mano con lo que la gente está reclamando en la calle. Es un tema que vengo pidiendo hace mucho tiempo. Tengo oficios de por medio, donde se le solicitó al Intendente de que presente nuevos proyectos a través de la Seremi.

Existe también, un proyecto que se llama Alerta Mujer, que es una especie de botón de pánico, en el cual cuando la mujeres han tenido violencia y el juzgado establecer una orden de alejamiento, tu vas a tener este sistema que está directamente relacionado con las policías . Ese proyecto, lleva alrededor de seis meses y aún no es presentado al Consejo Regional.

¿Cuál es su relación el actual Intendente?

Yo creo que la relación con el Intendente ha sido lejana. Él cuando asumió se comprometió a visitar el Consejo Regional. Creo que que es importante que la inversión sea debatida de forma directa y no solamente por coaliciones, porque aquí los consejeros regionales somos 16 y de las distintas coaliciones políticas. Entonces, creo que es importante que el Intendente baje al Gobierno Regional y el mismo vaya a defender los proyectos de interés.

Entonces solicitar a las autoridades que tienen la facultad de presentar proyectos, que vuelquen su mirada hacia el tema de la violencia hacia la mujer porque este es un tema de familia. Las familias de la Región de O’higgins están enfermas. No puede ser que una vez por mes estén matando. Piensa todas las mujeres que están golpeando en este minuto o están recibiendo algún tipo de violencia.

Así que creo que es importante que la Intendenta Subrogante a la hora de dar declaraciones en los medios, averigue bien donde estábamos los consejeros y consejeras. Hemos estado trabajando todos los días, incansablemente porque es fácil decir que uno está de vacaciones mientras se ven los temas importantes.