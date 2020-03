Celos hacia su ex pareja sería el motivo por el que padre asesinó a su hijo en Palmilla

Las declaraciones del seremi de Transporte, Hans González, no cayeron bien en el movimiento No+ Taco Machalí al asegurar que se han reducido los tiempos de viaje en los distintos tramos que unen la dicha conurbación.

La llegada de marzo trae consigo la congestión en distintos puntos de Rancagua entre ellos el de la conurbación Machalí-Rancagua que lleva a los vecinos del sector a demorar una hora y fracción en un trayecto que en horario normal no supera los veinte minutos. Según la autoridad del ramo los puntos neurálgicos fueron monitoreados con el objetivo de ver su comportamiento. “La verdad es que observamos- en alusión al lunes 9 de marzo- un flujo muy similar a lo que fueron los días jueves y viernes de la semana pasada. Hay que destacar que la movilidad y el flujo hubo una variación donde se pudo observar que se adelantó el tramo de congestión lo que demuestra que las personas están anticipando sus viajes”, destacó Hans González, seremi de transporte. Opinión muy distinta tienen los integrantes del Movimiento No +Taco Machalí quienes señalan que la situación para nada ha mejorado, por el contrario, la catalogan como peor “la primera semana de marzo no habían ingresado la totalidad de los colegios y el pasado 9 se vio la realidad donde los tiempos de traslado han aumentado por lo que la situación ha empeorado”, resaltó Gabriel Solís, vocero de la agrupación.

VECINOS DECEPCIONADOS

Es sabido que a través de la red UOCT (Unión Operativa de Control de Tránsito) se puede observar el flujo de desplazamiento lo que permite elaborar trabajos que ayudan al automovilista. “A contar de esta semana veremos flujos más constantes que van a poder optimizar los tiempos de viaje y desplazamientos. En función de ello estamos trabajando constantemente para ir haciendo mejoras que permite a los automovilistas una mayor circulación dentro de la congestión que se vive”, afirma el seremi de Transporte.



La verdad es que la situación afecta tanto para los que deben salir de la comuna a temprana hora como los que deben ingresar, siendo afectados por la congestión a la que además deben sumarse los trabajos que mantienen algunos tramos más estrechos en las vías. Situación que además se está dando en dos arterias, Carretera El Cobre y Miguel Ramírez, en horario de la tarde.



“Hoy la realidad es que las familias deben levantarse a las seis de la mañana para un trayecto que supera la hora y media. Por eso mismo creo que los dichos del Seremi de transporte no son efectivos de ninguna manera y deslindan en una burla”, espetó Solís.



Lo anterior es en relación a las declaraciones de González quien manifestó que se han reducido los tiempos de viaje en los distintos tramos que unen la Conurbación Machalí-Rancagua. “Fruto del trabajo de la UOCT en conjunto con Carabineros (…) hoy tiene resultados. Hemos observado una mejora en los tiempos de desplazamientos”. En esa línea, el desafío -apuntó el titular de la cartera- es seguir integrando nuevos cruces semaforizados y así poder tener acceso y visualización de algunas cámaras donde se están gestionando convenios con las municipalidades (Machalí- Rancagua). Ello permitiría en el futuro mejorar la situación actual. “Luego irán sumándose nuevas alternativas viales que están en ejecución lo que vendrá a mejorar considerablemente. Actualmente las calles que se congestionan siguen siendo las mismas y eso es producto de los colegios existentes en la conurbación”, puntualizó la autoridad del ramo.



“Aquí el seremi lo que está haciendo es justificar su trabajo que se ha basado en gestión de semáforos y aquí lo que falta es que se hagan otras cosas, ver la situación de manera integral que incluya buses de acercamientos, coordinación con los colegios, modificación de horarios, instalar funcionarios municipales en puntos críticos. Si bien Carabineros presta servicios en algunos puntos eso no es continuo. Y muchas veces donde los hay, produce tacos porque no están capacitados. Hay puntos en la UOCT que no están disponibles, por ejemplo, el Cruce Nogales que hace dos años está pendiente la conexión de la cámara y allí no hay visibilidad”, explica Solís.



Finalmente, el vocero de la agrupación adelantó que esperan reunirse hoy jueves y allí decidir las medidas a tomar a través de una declaración por parte de ellos. “Realmente la paciencia se agotó, esto es un gran problema y no sólo es de ‘traslado’, nos piden a nosotros paciencia y vemos que no se ha abordado de manera integral. Hoy lo abordan con semáforos y no es la solución. Y no hay que olvidar que se dijo que los trabajos finalizarían en julio de este año y por lo que sabemos va en un 75 % de avance y no tenemos la seguridad de que se cumplan los plazos y por mayor razón creemos esto debió preverse de mejor forma todos sabemos que es complicada la situación, pero no hubo coordinaciones de manera integral y lo que se ha hecho no basta”.