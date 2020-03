Lamentan sustracción de parte del pasto sintético en cancha de población La Esperanza

Los verdes han confirmado a una serie de nuevos elementos con el cual el DT César Bustamante buscará cumplir con una buena campaña.

Ricardo Obando.

Luego de su retorno al profesionalismo el conjunto de General Velásquez siempre ha sido protagonista en la Segunda División. Tanto en las temporadas 2018 como 2019 jugaron la liguilla por el ascenso a la Primera B y este 2020 no quieren ser menos.

En ese sentido, la escuadra que dirige técnicamente César Bustamante, ha confirmado a una serie de refuerzos con los cuales buscará dar un salto de calidad y así ser nuevamente estelar en la competencia.

En ese sentido, y de cara al debut del domingo 22 de marzo frente a Deportes Linares en la región del Maule, los verdes del Cachapoal están realizando una dura pretemporada para poder conseguir el mejor rendimiento posible este año, apostando también a jóvenes elementos.

Respecto a los nombres, el plantel sanvicentano sumó al portero Eduardo Miranda (ex Iberia), el defensor Cristian Collao (ex Deportes Santa Cruz), el delantero Jorge Uribe (ex Trasandino), el defensor central Kevin Serrano (ex Lautaro de Buin), el volante Matías Villablanca, el lateral Diego Salas, el delantero Diego Carrasco (ex Provincial Ranco), el atacante Cristian Valenzuela (Avaí, Brasil), el colombiano John Alegría, el defensor Víctor Fuentes (ex Rancagua Sur), el delantero Jerhal Valenzuela (ex CD Nacimiento), el defensa Lucas Abarca (ex Universidad Católica) y el volante Christopher Penroz (ex Deportes Santa Cruz).

Además, de la temporada 2019, continúan en el equipo los jugadores Juan Pablo Carrasco, Manuel Olea y Ramiro Gálvez.

Cabe consignar que, el estreno como local de General Velásquez se jugará el fin de semana del 28 y 29 de marzo cuando reciban en el estadio municipal “Augusto Rodríguez” a Deportes Vallenar.