Ciclistas de la región competirán en la Vuelta a Chiloé y Gran Premio Patagonia

Así lo determinó el Ministerio de Salud tras reunirse este jueves con la ANFP. Además la posibilidad de suspender el torneo si la situación lo amerita es real. En O’Higgins el DT Patricio Graff apunta a que sería de toda lógica aplicar dicha medida en caso de ser necesario.

Ricardo Obando.

El rápido avance del Covid-19, y el anunció de la Organización Mundial de la Salud de declarar la enfermedad como “pandemia”, encendió las alarmas aún más en esta parte del mundo. En ese sentido, el fútbol no está exento de las consecuencias de la veloz expansión del virus.

Es por ello que, el Ministerio de Salud a través del secretario Jaime Mañalich, confirmó que en conjunto con la ANFP se determinó continuar con la competencia, pero a puertas cerradas durante un mes.



Al respecto se informó que entre el miércoles 18 de marzo y el domingo 19 de abril los partidos del fútbol profesional chileno se disputarán sin público en las gradas “dado la alerta sanitaria devenida del Covid-19”, expresó Mañalich.



Es más, durante la jornada descartó una posible suspensión de la competencia local, claro está, en la medida que las condiciones lo ameriten. En ese sentido, puntualizó que “hoy día, con la situación epidemiológica que tenemos, eso no se justifica” y que sería “una medida desproporcionada”. Ahora bien, para que eso ocurra, Chile debería pasar a la fase 3 en lo que a contagios se refiere, lo que equivale a casos de personas que no hayan tenido contacto con quienes vengas desde el extranjero.

Por su parte, el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, comentó que “vamos a acatar las decisiones del Gobierno. Le vamos a informar a los clubes asociados y aplicaremos los protocolos de acción para prevenir contagios”.

ESCENARIO LÓGICO

El tema fue tratado este jueves en el Monasterio Celeste, considerando que O’Higgins atrae siempre más de 3 mil espectadores por encuentro que disputa como local.



Sobre el tema, el DT Patricio Graff, indicó que si las autoridades toman la medida extrema de suspender cuando sea necesario, es sensato llegar a aquello.



“Uno desgraciadamente no tiene la magnitud de lo que esto está generando o no se da cuenta de lo que puede generar aún más. Nosotros hoy estamos en una situación medianamente cómoda, entendemos del riesgo, pero no lo palpamos, cosa que sí está pasando en Europa”, expresó.

En todo caso, destacó que “si hay que llegar a esa determinación de suspender todos los eventos donde haya magnitud de gente lo veo lógico. Siempre tenemos que estar antes que nada por el bienestar del ser humano”, cerró.