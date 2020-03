Encuentran a persona fallecida al interior de pozo de regadío

Estarían afectando a conductores y transeúntes. A la fecha no hay denuncias de hechos en Carabineros ni en la Policía de Investigaciones.

Fernando Ávila F.

Preocupación provocó una información que circuló vía redes sociales y que comenzó a conocer la comunidad rancagüina. La información indicaba que “en el sector Einstein con Cesar Jiménez, Carretera El Cobre, un grupo de delincuentes hacen parar los vehículos haciendo señas que llevas algo en una de las ruedas. Por favor no detenerse, te crean una falla ficticia, llaman a otros amigos y te asaltan”, dice el mensaje.



Ante esta situación, consultamos a Carabineros sobre alguna de denuncia de este tipo, desde donde se nos informó que en Rancagua no registran informaciones relacionadas con este tipo de ilícitos. También consultamos sobre el tema en la Policía de Investigaciones, donde se nos dijo que por hechos de estas características en el lugar señalado no hay conocimiento, sin embargo, se informó que si poseen denuncias anteriores por hechos similares con personas que han salido desde algún banco, donde se les indica que poseen alguna falla en sus vehículos similares a la antes descrita.

Respecto al tema, el comisario, Cristian Gonzalez, subjefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI Rancagua, aseguró que la información que circula vía redes sociales respecto a hechos delictuales que estarían ocurriendo en la intersección de Avenida Einstein con Carretera El Cobre, hasta este jueves no se mantienen denuncias que afecten a transeúntes o conductores. Pese a ello adujo que un equipo de detectives trabajaría en el lugar con el fin de corroborar o descartar este ilícito.



Agregó el comisario que sí mantienen información de hechos similares, pero que generalmente ocurren a la salida de bancos, donde mediante el engaño abordan a las víctimas y le arrebatan el dinero. Es por ello que el llamado es a tener las máximas precauciones al momento de girar o depositar dinero en las entidades bancarias, idealmente ir acompañado, y estar preocupado del entorno.



A esto se suma mantener un fluido contacto con las policías, utilizar en este caso el 134 de la PDI donde se pueden realizar denuncias con el fin de que se pueda recabar información respecto a hechos que estarían aconteciendo.