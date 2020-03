¿Estamos preparados para recibir el coronavirus en Chile ?

Juan Luis Castro G.

Médico y parlamentario por O´Higgins.

Todos los estudios de opinión pública que se han realizado en el último tiempo revelan que una cifra cercana al 70% de la población está a favor de tener una nueva Constitución para nuestro país, eso es un hecho.



Este indicador no debería sorprendernos sabiendo que somos muchos los que informadamente hemos llegado a la conclusión de que solo con una nueva Carta Magna, ciudadana, pluralista y legitima, podremos generar un espacio para la justicia y responder a los clamores más sentidos de los chilenos, esos que están en la raíz del descontento y que encendieron la mecha del estallido social.



Chile cambió y exige un nuevo pacto social a escala humana, exige dignidad, decencia, equilibrio, en definitiva exige paz social: salud como un derecho, educación como un derecho, pensiones dignas como un derecho, cosas impensables bajo esta Constitución ilegitima, diseñada para favorecer a los mismos que hoy la defienden a muerte.



Estoy con el #Apruebo porque no quiero más muertos en las salas de espera del sistema público de salud. Porque son inaceptables los créditos usureros que entrega la banca para que familias de esfuerzo y trabajo puedan enviar a un hijo a la universidad. Porque es inhumano permitir que un adulto mayor tenga que arrastrar sus dolores a un nuevo trabajo para vencer la línea de la pobreza. La Constitución del 80 evidentemente no ha dado el ancho, y no lo hará, por eso #Apruebo una nueva.



No sirve “hacerla corta”. No sirven pequeñas modificaciones a nivel simbólico porque las problemáticas son profundas, complejas y tienen serias repercusiones en la vida de las personas. No es un chiste, no es liviano.



En mi tiempo como parlamentario he visto nacer una infinidad de proyectos de ley orientados a mejorar la calidad de vida de las personas, que de cierta manera querían responder lo que hoy está en la contingencia, y que en su momento recibieron el apoyo incondicional de todo un sector político: El proyecto de ley que ponía término al lucro en la educación como botón de muestra. Sin embargo, fue declarado inconstitucional. No sirve “hacerla corta”, porque las leyes chocan contra la Constitución.



Ya no somos niños, ¿Sinceramente, usted cree que bajo las reglas del juego impuestas por la Constitución de Jaime Guzmán y Pinochet, que nos han regido hasta hoy, se realizarán los cambios al sistema de AFP, a la salud o a la educación, que en todo este tiempo no se han hecho? Por eso yo #Apruebo una nueva.



Una nueva Constitución significa un punto de quiebre entre el país que tenemos y el queremos construir, significa esperanza, significa convicción, significa derrotar al abuso, a la usura, a la colusión, la mentira. Significa el triunfo de los sacrificados, los que trabajan, de los honestos, de los decentes, de la dignidad. Por todo eso y más, yo estoy con el #Apruebo.