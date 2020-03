Juan Pablo Letelier asume presidencia de dos comisiones de la Cámara Alta

Además la ex vocera de gobierno manifestó que “existen fuerzas políticas que condenan la violencia, pero la justifican”.

En su reciente visita a la región la ministra del Deporte Cecilia Perez confirmó la construcción de un polideportivo con una piscina temperada semiolimpica en Rancagua.



“ La idea es que puedan acoger dentro de sus respectivas comunidades polideportivos Elige Vivir Sano, que son de acceso gratuito para la comunidad, donde nosotros, a través Instituto Nacional del Deporte (IND) nos hacemos cargo de la administración de los recintos, al menos por 2 años y donde buscamos alianzas colaborativas con los gobiernos regionales.” Afirmó la secretaria de Estado. Además, agregó que espera que las obras comiencen dentro del segundo semestre de este año, sin embargo, no quiso adelantar en que parte de la comuna de Rancagua estaría ubicado el polideportivo. “A mí me gusta con los terrenos determinados, con los recursos comprometidos, que ya tenemos los del Ministerio del Deporte a disposición de los distintos gobiernos locales, tener cerrado para anunciar. Yo creo que, de aquí a abril, vamos a estar en condiciones de anunciar donde estos recintos deportivos serán construidos”. Aseguró.



Junto con el polideportivo de Rancagua el ministerio del Deporte espera poder concretar otros dos centros en la región, aunque estos no tendrían piscina temperada. “Los otros dos deben ser analizados en conjunto con el gobierno regional y con el intendente las comunas que pudiesen acceder a estas construcciones. Pero ya estamos con varios alcaldes interesados y trabajando”, explicó Pérez.

El fútbol no es el único deporte

-Yendo a temas más contingentes, el fútbol y otros deportes se han visto afectados por el estallido social. Nosotros (Ohiggins) jugamos este fin de semana con la Universidad de Chile,¿con cambios de horarios o cómo se ha visto esto afectado?

Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos. Me ha tocado conversar con distintas organizaciones internacionales y también con gobiernos regionales y con gobiernos locales para ir manteniendo los distintos eventos deportivos que tenemos como país. Porque creemos que es importante y yo diría que la mayor cantidad se ha llevado a cabo.

Por ejemplo, actualmente estamos con el ATP en San Carlos de Apoquindo. Vamos a tener la quinta vuelta ciclística acá en justamente en la región, desde Pichidegua.

El fútbol no es todo el deporte en nuestro país. El fútbol, tiene mucho apoyo de las empresas privadas y financiamiento que les permiten ser deportistas profesionales, con un sueldo todos los meses, sin problemas la mayoría de ellos. Pero existen muchas otras disciplinas, tanto olímpicas o no olímpicas, donde nuestros deportistas se sacan la mugre por representar a Chile. Traen triunfos importantes y muchas veces no son reconocidos.

La mayoría de estos eventos se han realizado sin ningún problema. El compromiso de nuestro gobierno, a través de Ministerio del Interior y ahí está Estadio Seguro, la intendencia, las gobernaciones, etc.



Finalmente nuestra misión es asegurar el orden público, que es fuera de los recintos deportivos. Porque dentro de los recintos deportivos, al ser espectáculos de sociedades anónimas privadas, ellos por la ley de violencia de los estadios tiene que responsabilizarse por la seguridad. Tienen que invertir en seguridad y tienen que tener la valentía, no solamente para condenar, sino que para impedir y tiene los instrumentos, al reservarse el derecho de admisión a aquellas personas que van a los partidos de fútbol, no a ver a su equipo, no a ver a O’Higgins, van a hacer delincuencia y violencia.

Nosotros, acá no hemos tenido problemas en el estadio. Lo que ha habido son marchas que ocurren mientras se desarrolla el partido.

Nosotros garantizamos y estamos absolutamente convencidosp que manifestaciones pacíficas, es parte de la democracia. Lo que siempre vamos a rechazar, condenar y accionar para garantizar el orden público y las libertades del resto de los vecinos de las comunidades son los hechos de violencia y eso hay que diferenciarlo.

Una manifestación pacífica es legítima. Una manifestación violenta, no violenta al gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Violenta los sueños personales y familiares de miles de chilenos que ven destruidos su pequeño comercio, su almacén de barrio, el entorno donde viven con el miedo que eso significa. Donde ven que pierden el empleo porque destruyen el lugar donde trabajaban.

Eso no se puede permitir y eso es por lo que nos ha llamado el Presidente Sebastián Piñera el día lunes a concurrir todo en un acuerdo por la paz y la democracia que significa condenar y accionar contra la violencia sin peros. Cuando existen fuerzas políticas que condenan la violencia, pero la justifica, no está condenando la violencia y acá lo que Chile espera es que las prioridades de las urgencias sociales, que son las que estamos recogiendo en nuestra agenda social sean las que se lleven a cabo con sentido de urgencia.