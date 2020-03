Recobrando la conciencia

“Había un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Evangelio según San Lucas capítulo 15.



En este hogar feliz donde había de todo lo que en este mundo podría desear el corazón de una persona, amor, alegría, compañerismo, comodidades, el hijo menor tomo una extraña decisión y se propuso en su corazón, partir de la casa de los padres. Ya no le agradaba quedarse en casa, quizás riñó con su padre y perdió la relación de compañerismo que tenía con él. Su padre le entregó la parte que le correspondía y el joven salió con sus bolsillos llenos de dinero, dinero por el cual no había trabajado, ni conseguido por sí mismo. Todo lo que había recibido, había sido facilitado por su padre. No lo había obtenido por su capacidad, por ser más inteligente o por haber trabajado duramente. Y así fue s a un país lejano, lejos del padre lejos de Dios, viviendo perdidamente.



Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre.



Volver en si: Significa recobrar el sentido, la conciencia, recapacitar, de cómo y donde empezó la caída y una vez que hubo meditado, este joven se dio cuenta que fue un insensato el haber tomado esa mala decisión, de pensar que vivir una vida desenfrenada, lejos del padre y vivir a su manera iba a estar bien. Se dio cuenta que teniéndolo todo al lado del padre ahora estaba en la miseria, de aquí que decide volver al padre en un sincero arrepentimiento diciendo:” Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti”.



El padre en esta historia representa Dios y el hijo nos representa a cada uno de nosotros que pensamos que podemos vivir a nuestro antojo, a nuestra manera, lejos de Dios, más el Padre como Dios amoroso, misericordioso y perdonador siempre espera a que volvamos en si, no importando cuan sucio estemos, Dios con los Brazos abiertos nos va abrazar besar y vestirnos con nuevas vestiduras.



¿A quién vamos a culpar de nuestro estado? Necesitamos volver en si frente a las malas deserciones que hemos tomado en la vida, pedir perdón y volvernos a Dios, pues separados de Dios nada podemos hacer.



Pastor: Alejandro H. Cabrera C.