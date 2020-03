Suspenden encuentro binacional en Paso Las Damas por alerta sanitaria

Reforma de Pensiones, Jornada de 40 Horas, Sueldo Mínimo Garantizado y una serie de otras relevantes materias, serán parte de los proyectos que deberán discutirse en la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, durante este año. Lo mismo ocurrirá en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, donde se abordarán una serie de asuntos que tendrán impacto directo en la comunidad. Este será el contexto que deberá afrontar el Senador Juan Pablo Letelier, como Presidente de ambos espacios de trabajo legislativo.

“El tema de las pensiones, quizás es el mayor desafío. Yo tengo la convicción que más allá de que no me gustan las AFP’s, más allá de que yo creo que ese modelo fracasó, más allá de que tenemos que mejorar las pensiones de los que hoy están pensionados, que son pensiones miserables, necesitamos un nuevo modelo que sea estable para los próximos 30 o 40 años. Lo cierto es que hoy, quienes administran esas platas están administrando US$ 280 mil millones, es un ahorro de los trabajadores de este país gigantesco y no podemos jugar con ello”, afirmó.

Del mismo modo, en el caso de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, el legislador centró su atención en 5 “grandes temas” que deberán desarrollarse, a lo largo del 2020, los cuales -según él- tienen relevancia en términos sociales y también en el desarrollo tecnológico del país. “Este es un año especial, en el que deberemos discutir, por ejemplo, el pasaje rebajado para adultos mayores. También deberemos ver una Nueva Ley de Subsidio para el Sistema del Transantiago, sobre la que tenemos una Ley Transitoria a la cual ya se le está agotando el plazo. El uso de espectro, en tecnología 5G y lo que ello significa y el planteamiento de lo que está ocurriendo en la ejecución de la ley en televisión digital son proyectos que no debemos dejar pasar, así como una serie de otros desafíos estructurales que, sin duda irán surgiendo”, comentó el Senador de la Región de O’Higgins.