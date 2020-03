¿Qué deben hacer establecimientos educacionales ante el Coronavirus?

El nuevo documento indica que si un alumno es confirmado con el virus habiendo asistido al establecimiento, se suspenden las clases del curso completo, y si es más de uno, la medida rige para el plantel completo.

Ante el llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que considera que el brote de Coronavirus califica como una pandemia, nuestro país está evaluando cada una de las medidas para controlar los casos que han aparecido en el país y que a la fecha totalizan 43 infectados en nuestro país.



En este contexto, una de las medidas que se abordó en el área educacional fue hacer llegar por medio de la División Educación General (DEG) del Ministerio de Educación a los colegios, el segundo “Protocolo Coronavirus Covid-19 en establecimientos educacionales y jardines infantiles”.

El documento que fue elaborado en coordinación con el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, presenta orientaciones y directrices para abordar el tema en los establecimientos educacionales con el fin de mantener a las comunidades educativas informadas, así lo expuso en su mensaje el Ministro de Educación, Raúl Figueroa “A todos los establecimientos educacionales del país enviamos un protocolo de actuación, para que los colegios sepan cómo reaccionar frente a casos sospechosos”.



Respecto a este tema, la Seremi de Salud de O’Higgins, Daniela Zavando expuso “Educación (O’Higgins) ya sabe que nosotros tenemos casos en seguimiento, y por ese mismo hecho, no debieran existir problemas para los alumnos”.



Consultada respecto a la presencia del virus Covid-19 en algún establecimiento educacional de la región, expuso “a los colegios ya les llegó el protocolo, los niños que provienen de las zonas en que existe el virus, no pueden volver a clases hasta cumplir su periodo de vigilancia”, argumentó. En este contexto explicó “tenemos una vigilancia que va hasta los 14 días. Todo lo de Covid-19 es noticia en desarrollo. De acuerdo a la experiencia internacional, se habla que puede tener una incubación que va de los 2 hasta los 10 días, entonces 14 días es un espacio razonable. De acuerdo a la información disponible, como para hacer un seguimiento y poder descartar o confirmar según corresponda la situación”, expuso.



Consultado respecto a la materia, el Seremi de Educación de O’Higgins, Felipe Muñoz, declinó referirse al tema.

EL PROTOCOLO

El actual documento para establecimientos educacionales, detalla que si un miembro de la comunidad educativa -docentes, estudiantes, asistentes de la educación y equipo directivo- tiene un familiar directo con caso confirmado de Covid-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días.

Pero si un estudiante es confirmado con el virus habiendo asistido al establecimiento educacional, “se suspenden las clases del curso completo, por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria”.



El documento contempla que se suspenderán las clases del establecimiento educacional completo en dos situaciones: si se confirman dos o más casos de estudiantes con Covid-19, habiendo asistido al establecimiento; y si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso con el virus. Medida que se aplicará por 14 días desde la fecha de inicio de los síntomas.



No obstante, ante una eventual suspensión de clases, el instructivo señala que “los establecimientos educacionales deberán tomar medidas para asegurar la continuidad del proceso formativo de sus estudiantes”.



Para eso, el Ministerio de Educación apoyará a los establecimientos para que puedan contar con los medios que permitan continuar el proceso de aprendizaje en forma remota.

En el caso que el colegio entregue alimentación a través de Junaeb, el sostenedor debe contactar a esa entidad para coordinar las alternativas para que se siga entregando la alimentación a los estudiantes.



Respecto a las medidas de prevención al interior de los establecimientos educacionales, el protocolo de prevención hace hincapié en la higiene implementando rutinas diarias de lavado de manos con agua y jabón supervisadas por un adulto después de los recreos. Además de disponer de soluciones con alcohol en diferentes espacios.



El documento agrega, instruir a los estudiantes que al toser o estornudar, deben cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo, además de evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca. Así como mantener distancia de un metro con personas que presenten síntomas respiratorios (fiebre, tos, estornudo).



El protocolo recomienda mantener limpia y desinfectadas superficies, destacando que el uso de mascarilla “solo está recomendado para personas sintomáticas y no para personas sanas”.



Seremi de Salud O´Higgins refuerza medidas preventivas

A pesar que hasta el cierre de esta edición, la región de O´Higgins no presenta casos confirmados de Covid-19, la Seremi de Salud O´Higgins, Daniela Zavando, sigue reforzando las medidas preventivas.



“El consciente lavado de manos con agua y jabón, ese que tarda 20 segundos o más, realizado con frecuencia es un gran aliado contra la propagación de las enfermedades respiratorias, igualmente el sellar la tos o estornudo, esto es cubrirse la boca y nariz con el antebrazo o pañuelos desechables”, expuso Zavando.



La jefa de la cartera de salud agregó que “se recomienda mantener la distancia social de 1 metro e incorporar saludos que no involucren contacto físico, prefiera otra señal de afecto; evite aglomeraciones; ventile las casas, realice limpiezas de superficies de contacto, como mesones, pasamanos, etc, con alcohol u otra solución desinfectante; no compartir utensilios de comer; no

enviar a los niños enfermos a los colegios; por mencionar algunas acciones que podemos llevar a cabo”.