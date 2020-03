Alcalde de Rancagua y Director de SERVIU O’Higgins entregan subsidios a tres villas de la comuna

-Tras la llegada del coronavirus al país, las medidas de autocuidado se han ido intensificando, como así la cantidad de contagiados.

Pese a que la región de O’Higgins no cuenta todavía con personas contagiadas, la Directiva del Colegio Médico de Rancagua llama a las autoridades locales a tomar medidas para evitar un colapso en la atención de salud.

El Presidente del Colegio Médico de Rancagua, Dr. Felipe Espinoza precisó que, “como Colegio Médico hacemos un llamado a las autoridades a nivel regional, tanto al Intendente como a la Seremi de Salud y al Servicio de Salud O’Higgins, que tomen medidas más drásticas, el llamado a suspender las clases no es una exageración, ésta permite controlar la tasa de contagio, los niños en estos momentos no han hecho cuadros graves, pero si contagian al tener contacto con la población de riesgo, por eso no nos parece una medida exagerada desde el punto de vista sanitario”.

Las medidas que ha tomado el Gobierno van por el buen camino, pero son insuficientes, así lo comentó el Dr. Espinoza. “Creemos que están tomando medidas insuficientes, es una postura muy poco agresiva frente a algo que se puede convertir en una crisis de un momento a otro y tal como lo dijo la Dra. Siches, las medidas que hoy día nos parecen exageradas, en un tiempo más van a ser insuficientes, hay que suspender clases, reuniones de más de 50 personas, eventos públicos, religiosos, porque acá debe primar la salud pública y no seguir propagando la enfermedad y no colapsar los sistemas de salud”.

Ya van 75 personas infectadas con este potente virus a nivel nacional. El autocuidado es una de las medidas importantes, pese a que la letalidad del virus es baja, pues ésta ataca a un grupo etario de mayores, y personas con múltiples enfermedades previas. El representante local del Colegio Médico de Rancagua enfatizó que, “si tenemos mil casos por ejemplo, de los graves van ha ser 100 los que van a requerir camas UCI y hoy día, por lo menos en nuestra región, no tenemos capacidad para cama de Cuidados Intensivos, hay que cuidar de que la tasa de contagio vaya siendo más lenta, para que nuestro sistema sanitario de abasto para la atención necesaria”.

La Directiva finalmente hace un llamado a la comunidad a cooperar en poner en práctica las medidas ya impuestas, como lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos o utilizar gel de alcohol; al toser o estornudar cubra boca y nariz con pañuelos desechables y luego eliminarlo; evitar toser o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Con la toma de conciencia se puede mantener a raya este virus y no llegar a un punto de crisis.

Recomendaciones

1- Es absolutamente recomendable, quedarse en casa el mayor tiempo que se pueda.

2- No saludar dándose la mano ni con beso.

3- Lavarse las manos frecuentemente.

4- Evitar llevarse las manos a la cara, no tocarse la boca, nariz ni ojos.

5- Llevar alcohol gel en el bolso y usarlo en las manos si se toca, especialmente, superficies metálicas de uso común (pasamanos, barandas, manillas, etc.)

6- Estar a un metro o más de distancia de los demás.

7- No asistir a eventos o reuniones masivas.

8- Consultar de inmediato si se presenta fiebre, tos seca, dolor de garganta y dificultad para respirar.

9- Si tose, hágalo en el ángulo del codo.

10- Si entró en contacto con alguna persona a la que se le diagnostica coronavirus, ir a que se le tome el examen, y quedarse en casa en espera del resultado de dicho examen.

11- Propiciar que adultos mayores y personas afectadas de enfermedades cardiopulmonares, se vacunen contra la gripe y que no salgan de sus casas.

12- Tener en casa víveres, para unos 15 días, por la eventualidad de ser necesario quedarse en ella.

13- Estar atentos y acatar, medidas que el estado nos informe.

14- Evitar viajes.