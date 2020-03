Intendente se reunió con alcaldes para coordinar medidas por Coronavirus

Este lunes, a primera hora, el Intendente Juan Manuel Masferrer se reunió con el grueso de los alcaldes de la región de O´Higgins y sus respectivos equipos de Salud y Educación, esto con el fin de coordinar y revisar las medidas adoptadas por el Gobierno para prevenir el contagio de Coronavirus, brote que, hasta el momento, no registra casos confirmados a nivel regional.



El encuentro, contó con participación de la seremi de Salud, Daniela Zavando, su par de Educación, Felipe Muñoz, el director (s) del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López, así como los tres gobernadores provinciales.



El Intendente Juan Manuel Masferrer, precisó que “ahora que no hay clases tenemos que ver cómo lo vamos a hacer con el tema de la alimentación en los establecimientos educacionales y, obviamente, responder a una serie de consultas, porque por ejemplo tenemos que reforzar el Servicio de Salud, en base a personal capacitado, tenemos que contratar más gente, así como aumentar los turnos de trabajo y se tienen que coordinar temas administrativos, como el dónde se van a obtener los recursos”.



Por otra parte, la primera autoridad de O´Higgins aseguró que “en nuestra región no tenemos ningún caso confirmado y, por lo tanto, estamos a tiempo aún de seguir llamando a la ciudadanía al autocuidado, que es lo más importante, y de cumplir las medidas de aislamiento precisamente para evitar que tengamos contagiado”.



“Nosotros como sector Salud, en conjunto con la seremi del ramo, les dimos a conocer lo que estamos hoy día preparando, pero más que nada, lo que le pedimos a los alcaldes es su ayuda, porque la tarea que se viene en adelante, y durante la reunión ya se informó que estamos en fase 4, no las vamos a poder sacar adelante sin la ayuda del intersector, y los alcaldes tienen un rol primordial a la hora de hacer una bajada comunicacional y ayudarnos en los dispositivos que ellos tienen a cargo, así es como, por ejemplo, hoy día les pedimos que los dispositivos de atención primaria de urgencia, llámese SAPU o SAR, empiecen a atender, hoy día mismo ojala, las 24 horas al día para poder así hacer una buena contención de esta epidemia”, sostuvo Fabio López, director (s) del Servicio de Salud O’Higgins.



En tanto, el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia, en su calidad de presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de O’Higgins (MURO’H), afirmó que “es muy importante haber coordinado esta reunión con el Intendente Masferrer, porque queremos todos los alcaldes tener la misma información. Nosotros estamos todos preocupados, sobre todo los departamentos de Salud, ellos son los que prácticamente hoy día están sobresaturados (…) sobre todo que partimos hoy día con las vacunas de Influenza, estamos muy preocupados y también queremos hablar un solo idioma”.



Respecto a la suspensión de clases, el seremi de Educación, Felipe Muñoz, señaló que “el sistema educativo se debe mantener en marcha. No podemos pretender que estas dos semanas de cuarentena sean espacio donde los estudiantes no hagan nada. En ese sentido, el Ministerio de Educación establece una política de poder mantener activo el sistema escolar en base a un trabajo mancomunado de las escuelas con los apoderados. Hoy las escuelas, los profesores puntualmente, deben tener y generar herramientas del punto de vista pedagógico para que los estudiantes puedan mantener los contenidos y que de esta forma no se pierda y no se interrumpa el proceso de aprendizaje”.