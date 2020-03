O’Higgins y Antofagasta se medirán a puertas cerradas

Los celestes recibirá a Deportes Antofagasta con la obligación de ganar, considerando la presión que existe por salir de los últimos puestos de la tabla.

Ricardo Obando.

Frente a Deportes Antofagasta y sin publico no queda otra que ganar. O’Higgins, que no la está pasando bien en el Torneo Nacional 2020, necesita con suma urgencia los tres puntos para salir de la zona baja de la tabla y así no verse involucrado en la lucha por el descenso.

Los celestes, que vienen de tres derrotas al hilo, saben que deberán extremar recursos para superar a un conjunto que juega bien, y que además cosecha resultados importantes en condición de visitante.

Para este lance, el DT Patricio Graff tiene ya definida la alineación con la que buscará romper la mala racha.

Considerando las bajas de Antonio Díaz y Diego González por suspensión producto de expulsiones, dos serían las variantes que dispondrá el adiestrador para este partido.

En ese sentido, Graff y su plantel han trabajado con el 4-3-3 predilecto. De esta manera, el probable once titular para este lunes tendría a Augusto Batalla en portería; Paulo Magalhaes, Albert Acevedo, Matías Cahais y Roberto Cereceda en defensa; Tomás Alarcón, Alejandro Márquez y Ramón Fernández en el medio terreno; Matías Meneses, Facundo Castro y Roberto Gutiérrez en ataque.

UN DURO ENCUENTRO

Para Graff lo que se vivirá el lunes será clave para el futuro próximo en el torneo. Sobre Deportes Antofagasta, el DT comentó que “es un equipo que viene de tres empates consecutivos, ha hecho muy buenos partidos, tiene mucha velocidad en ataque, tiene mucha altura en juego aéreo ofensivo y defensivo”.

Viendo eso, expresó, “trataremos de utilizar nuestras armas para interponerse”, considerando que el conjunto nortino “parte mucho el equipo, son tres jugadores en la parte ofensiva que marcan la diferencia y justamente hemos trabajado en eso”.

Finalmente, Graff comentó que pese al mal momento, “estamos con fuerza, comprometidos con la intensión de revertir esta situación”, apuntó en la previa del partido.

Junto con ello, recordó que “los jugadores están preparados, hemos pasado todos por esta situación difícil y estamos preparados para sacarlo adelante”.