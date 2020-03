CGE informa el cierre de oficinas comerciales ante emergencia por coronavirus

Enfatizando el Comandante que en ningún caso se dejará de atender emergencias por muy pequeñas que sean, por lo que esta medidas apuntan a administrar el personal, que no haya aglomeraciones en los cuarteles, con turnos que son de roles activos y pasivos. Esto permitirá no aglomerar voluntarios en las Compañías y evitar que, si de haber un contagio, no deban entrar en cuarentena de manera masiva.



Ante la emergencia que vive el país, existe una institución que no puede llevar a cabo el llamado de quedarse en casa o trabajar desde los domicilios. Ellos son los bomberos, por lo que al interior de la institución se han tomado medidas que permitan mejorar la seguridad de los voluntarios ante la emergencia que se vive a nivel mundial por el Corona Virus.



Se informó que en los cuarteles de Rancagua se deberá restringir o suspender el acceso a los a ellos de personas ajenas a la institución, además, a los Brigadieres y Abanderados, por otra parte, se sugiere que los Bomberos con más de 60 años eviten concurrir a sus Compañías.



Los Capitanes de Compañía, deberán suspender toda academia, charla o cualquier otra actividad de cualquier naturaleza que implique la reunión de Bomberos y Bomberas en el Cuartel o en otro lugar con motivos institucionales. Las autorizaciones emitidas por la Comandancia para tales actividades, se entenderán revocadas. Además los Capitanes administraran lo necesario, para que la guardia Diurna no sea mayor a un máximo de cuatro bomberos por carro en los Cuarteles, salvo para los carros aljibes o escala mecánica, que su dotación será solo el maquinista, con todo, en ningún Cuartel podrán permanecer más de 8 bomberos.



Otro punto fundamental es que deberán asearse a lo menos dos veces al día las áreas comunes con desinfectante con especial énfasis en zonas de contacto habitual y común (manillas y/o barandas y otros afines).



Se enfatizó que se abstendrán de visitar los Cuarteles y participar de cualquier acto de servicio, los Bomberas y Bomberos que hayan estado fuera del país, por a lo menos 14 días desde su regreso, lo que deberán informar al Capitán de Compañía, quién deberá obligatoriamente concederle licencia para todos los efectos institucionales, conforme a lo punto anterior, el Capitán de Compañía, informará a la Comandancia para realizar el seguimiento pertinente. Los Bomberos y Bomberas, que sean parte de comunidades educativas o laborales que se encuentren en cuarentena, también gozarán de licencia para todos los actos de servicio, y se abstendrán de concurrir a los Cuarteles, hasta una vez cumplido el plazo de aislamiento.



En las guardias nocturnas la dotación máxima será de máximo 4 bomberos, para ello, los Capitanes de Compañía, deberán establecer a lo menos dos roles, uno activo y otro de reserva, con la dotación antes mencionada. Las dependencias de la Guardia Nocturna, serán de acceso exclusivo de los Bomberos del rol activo, no podrán hacer ingreso a ella ningún otro bombera o bombero, salvo el personal destinado a las labores de aseo.



En relación a los Cuarteleros se mantendrán en sus respectivos domicilios, evitando la permanencia en los Cuarteles, atendiendo de forma oportuna las emergencias. Se informó que en los actos de servicio, del tipo rescate o en cualquier otro que implique un contacto directo con personas, todo el personal utilizará barreras biológicas como, mascarilla, guantes y antiparras, salvo que la naturaleza de su función se lo impida.



En conversación con el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, Juan Carlos Ponce, dio a conocer que comenzaron con la campaña preventiva hacia los voluntarios y evitar contagios con el fin de poder seguir prestando servicios.



Son casi 500 bomberos que pertenecen a ocho Compañías, sin embargo, en toda la región los Cuerpos de Bomberos están tomando medidas de este tipo, enfatizando el Comandante que en ningún caso se dejará de atender emergencias por muy pequeñas que sean, por lo que esta medidas apuntan a administrar el personal, que no haya aglomeraciones en los cuarteles, con turnos que son de roles activos y pasivos, donde si llegase a existir una persona infectada, se cambia el rol completo, lo que permite tener un servicio las 24 horas.



En caso de que el virus siga avanzando, las medidas se determinarán en su momento, pero la idea es que no se acumulen bomberos en los cuarteles y haya un contagio masivo, lo que provocaría que muchos deban estar en cuarentena, quedándose sin poder cubrir los turnos.